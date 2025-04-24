Распродажа программного обеспечения на День труда: 2021 Pro всего за 23,23 евро и Window 11 всего за 10,99 евро
На дворе 2025 год, а вы все еще пытаетесь выжить с помощью поддельных приложений и программ для обработки текстов, данных, электронной почты и общей продуктивности, не так ли? Вам не придется платить полную цену за ключи Microsoft, потому что Keysoff предлагает множество подлинных лицензий Microsoft по сумасшедшим ценам в рамках распродажи ко Дню труда, и должен помочь вам. Хотя Office 2024 Home все еще стоит 127,26 евро после скидки, вы можете рассмотреть Office 2021 или 2019 - вы можете сэкономить более 90 % при тех же солидных возможностях. Во время распродажи Office 2021 Pro продается по специальной цене 35,64 евро, а Office 2019 Pro - по цене 25,69 евро. Оба Office 2019 и 2021 являются пожизненными лицензиями, а расширенная поддержка версии 2019 заканчивается в октябре 2025 г. Keysoff рекомендует Office 2021 Pro для получения наилучшего соотношения цены и возможностей. Возьмите Office 2021 в паре с Windows 11 Pro - "второй пилот" с поддержкой искусственного интеллекта, прямое хранилище и усиленная защита безопасности делают этот дуэт лучшим для обновления, пока цены не выросли! Купите Office 2021 и Windows 11 Pro в комплекте с ключами всего за 46,60 евро - вы заплатите меньше, но получите то же самое. Windows 11 Pro можно купить отдельно всего за €13,55 (обычно €219). Мы уже упоминали о том, как хороши лицензионные ключи Keysoff, которые часто стоят менее 10 % от официальной цены покупки. Разумеется, Keysoff гарантирует подлинность лицензий и будет рад помочь вам, если у вас возникнут проблемы!
Больше никаких подписок! Специальные цены действуют только одну неделю!
- Office 2021 Professional Plus – 35.64€
- Office 2019 Professional Plus – 25.69€
- Office 2016 Professional Plus – 15.69€
- Windows 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Windows 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Windows 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Windows 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 79.79€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 49.99€
Поделитесь этими непревзойденными наборами ключей со своими друзьями прямо сейчас!
- Office 2021 Professional Plus - 2 ключа - 66,95€ (33,48€/ключ)
- Office 2021 Professional Plus - 3 ключа - 90,95€ (30,32€/ключ)
- Office 2021 Professional Plus - 5 ПК - 145,95 € (29,19 € за ПК)
- Office 2019 Professional Plus - 2 ключа - 49,69 € (24,85 € / ключ)
- Office 2019 Professional Plus - 3 ключа - 69,69€ (23,23€/ключ)
- Office 2019 Professional Plus - 5 ПК - 109,69 € (21,94 € за ПК)
- Windows 11 Professional - 2 ключа - 25,75 € (12,88 € / ключ)
- Windows 11 Professional - 3 клавиши - 35,50 € (11,83 € / клавиша)
- Windows 11 Professional - 5 клавиш - 54,95 € (10,99 € / клавиша)
- Windows 11 Home - 2 ключа - 24,55 € (12,28 € / ключ)
- Windows 10 Professional - 2 ключа - 15,25 € (7,63 € / ключ)
- Windows 10 Professional - 5 ключей - 34,25 € (6,85 € / ключ)
- Windows 10 Home - 2 ключа - 15,15 € (7,58 € / ключ)
Большие скидки! Наборы со скидкой 62% (Код скидки:SKK62）
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Пакет - 46.60 EUR
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus - Пакет - 37,15 EUR
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus - Пакет - 41,82 EUR
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus - Пакет - 32,37 EUR
- Microsoft Project Professional 2021 - 25.70 EUR
- Microsoft Visio Professional 2021 - 22.97 EUR
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- Ashampoo PDF Pro 4 - 29.99 EUR
- IObit Driver Booster 12 - 17.69 EUR
- Ashampoo Photo Commander 18 - 24.59 EUR
- Пожизненная подписка на MacBooster 8 - 20.48 EUR
- SwifDoo PDF - 1 PC/Mac (1 месяц) - 15.45 EUR
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