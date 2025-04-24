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Распродажа программного обеспечения на День труда: 2021 Pro всего за 23,23 евро и Window 11 всего за 10,99 евро

Реклама Редакция PRESS 24 апреля, 2025 10:21

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На дворе 2025 год, а вы все еще пытаетесь выжить с помощью поддельных приложений и программ для обработки текстов, данных, электронной почты и общей продуктивности, не так ли? Вам не придется платить полную цену за ключи Microsoft, потому что Keysoff предлагает множество подлинных лицензий Microsoft по сумасшедшим ценам в рамках распродажи ко Дню труда, и должен помочь вам. Хотя Office 2024 Home все еще стоит 127,26 евро после скидки, вы можете рассмотреть Office 2021 или 2019 - вы можете сэкономить более 90 % при тех же солидных возможностях. Во время распродажи Office 2021 Pro продается по специальной цене 35,64 евро, а Office 2019 Pro - по цене 25,69 евро. Оба Office 2019 и 2021 являются пожизненными лицензиями, а расширенная поддержка версии 2019 заканчивается в октябре 2025 г. Keysoff рекомендует Office 2021 Pro для получения наилучшего соотношения цены и возможностей. Возьмите Office 2021 в паре с Windows 11 Pro - "второй пилот" с поддержкой искусственного интеллекта, прямое хранилище и усиленная защита безопасности делают этот дуэт лучшим для обновления, пока цены не выросли! Купите Office 2021 и Windows 11 Pro в комплекте с ключами всего за 46,60 евро - вы заплатите меньше, но получите то же самое. Windows 11 Pro можно купить отдельно всего за €13,55 (обычно €219). Мы уже упоминали о том, как хороши лицензионные ключи Keysoff, которые часто стоят менее 10 % от официальной цены покупки. Разумеется, Keysoff гарантирует подлинность лицензий и будет рад помочь вам, если у вас возникнут проблемы!

 

 

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Конец эпидемии! Грипп официально «уходит» из Латвии

Азбука здоровья 18:42

Азбука здоровья комментариев

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) объявил об окончании эпидемии гриппа, и это объявление вступает в силу в пятницу, 25 апреля.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) объявил об окончании эпидемии гриппа, и это объявление вступает в силу в пятницу, 25 апреля.

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Россию можно принудить только силой: глава МИД Латвии о мире с «кремлевским мясником»

Важно 18:29

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Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, заявила в четверг министр иностранных дел Байба Браже на встрече с предпринимателями.

Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, заявила в четверг министр иностранных дел Байба Браже на встрече с предпринимателями.

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«Вы это серьёзно!?» Представленная Рижской думой карта бомбоубежищ вызвала шквал возмущения

Мнения 18:26

Мнения комментариев

В настоящее время в Риге около 450 000 человек не имеют доступа к убежищам, сообщил руководитель Департамента гражданской защиты и оперативной информации Гинт Рейнсонс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, пишет "Неаткарига".

В настоящее время в Риге около 450 000 человек не имеют доступа к убежищам, сообщил руководитель Департамента гражданской защиты и оперативной информации Гинт Рейнсонс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, пишет "Неаткарига".

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Держи вора! В подземном переходе возле Рижского вокзала снова орудуют карманники

Важно 18:23

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Арестованы двое мужчин, предположительно причастных к нескольким карманным кражам и попыткам краж возле подземного перехода у Рижского центрального вокзала.

Арестованы двое мужчин, предположительно причастных к нескольким карманным кражам и попыткам краж возле подземного перехода у Рижского центрального вокзала.

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Шоу «кремлевского мясника» 9 мая к нам не относится: Браже

Латышские СМИ 18:21

Латышские СМИ комментариев

«Кремлевский мясник» попытается устроить шоу 9 мая, предположила министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3. Министр заявила, что Россия попытается создать впечатление, что она пользуется международной поддержкой. Она признала, что другие страны также примут участие в этом мероприятии, чтобы обеспечить «своего рода демонстрацию условных связей», сообщает LA.LV.

«Кремлевский мясник» попытается устроить шоу 9 мая, предположила министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3. Министр заявила, что Россия попытается создать впечатление, что она пользуется международной поддержкой. Она признала, что другие страны также примут участие в этом мероприятии, чтобы обеспечить «своего рода демонстрацию условных связей», сообщает LA.LV.

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Услуги по упрощённой схеме: как российские туристы попадают в Ригу?

Важно 18:16

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Несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония с 2022 года ввели полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России, многие жители России по-прежнему находят способы путешествовать по странам Евросоюза, используя альтернативные схемы и маршруты поездок. Эта ситуация вызывает обеспокоенность в странах Балтии, которые призывают к более строгим ограничениям на всей территории Европейского Союза, пишет tv3.lv.

Несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония с 2022 года ввели полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России, многие жители России по-прежнему находят способы путешествовать по странам Евросоюза, используя альтернативные схемы и маршруты поездок. Эта ситуация вызывает обеспокоенность в странах Балтии, которые призывают к более строгим ограничениям на всей территории Европейского Союза, пишет tv3.lv.

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Недовольство пациента отношением врачей — это нарушение прав, а не проблемы коммуникации: Валдмане

Важно 18:12

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Недовольство пациента отношением врачей или тем, что состояние его здоровья, диагноз и результаты анализов не объясняются в понятной форме или вообще не объясняются - это не проблема коммуникации, как принято говорить, а нарушение прав пациента, считает руководитель Инспекции здравоохранения (ИЗ) Антра Валдмане.

Недовольство пациента отношением врачей или тем, что состояние его здоровья, диагноз и результаты анализов не объясняются в понятной форме или вообще не объясняются - это не проблема коммуникации, как принято говорить, а нарушение прав пациента, считает руководитель Инспекции здравоохранения (ИЗ) Антра Валдмане.

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