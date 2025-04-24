Распродажа программного обеспечения на День труда: 2021 Pro всего за 23,23 евро и Window 11 всего за 10,99 евро Реклама Редакция PRESS 24 апреля, 2025 10:21 Реклама

На дворе 2025 год, а вы все еще пытаетесь выжить с помощью поддельных приложений и программ для обработки текстов, данных, электронной почты и общей продуктивности, не так ли? Вам не придется платить полную цену за ключи Microsoft, потому что Keysoff предлагает множество подлинных лицензий Microsoft по сумасшедшим ценам в рамках распродажи ко Дню труда, и должен помочь вам. Хотя Office 2024 Home все еще стоит 127,26 евро после скидки, вы можете рассмотреть Office 2021 или 2019 - вы можете сэкономить более 90 % при тех же солидных возможностях. Во время распродажи Office 2021 Pro продается по специальной цене 35,64 евро, а Office 2019 Pro - по цене 25,69 евро. Оба Office 2019 и 2021 являются пожизненными лицензиями, а расширенная поддержка версии 2019 заканчивается в октябре 2025 г. Keysoff рекомендует Office 2021 Pro для получения наилучшего соотношения цены и возможностей. Возьмите Office 2021 в паре с Windows 11 Pro - "второй пилот" с поддержкой искусственного интеллекта, прямое хранилище и усиленная защита безопасности делают этот дуэт лучшим для обновления, пока цены не выросли! Купите Office 2021 и Windows 11 Pro в комплекте с ключами всего за 46,60 евро - вы заплатите меньше, но получите то же самое. Windows 11 Pro можно купить отдельно всего за €13,55 (обычно €219). Мы уже упоминали о том, как хороши лицензионные ключи Keysoff, которые часто стоят менее 10 % от официальной цены покупки. Разумеется, Keysoff гарантирует подлинность лицензий и будет рад помочь вам, если у вас возникнут проблемы!

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