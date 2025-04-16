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Ракета «Барс»: что известно о новой украинской разработке и в чем ее главное преимущество

© BBC 16 апреля, 2025 15:31

Мир

Украина создала новую ракету под названием «Барс». Длительное время вся информация об этой разработке держалась в секрете. Украинская служба Би-би-си выяснила подробности о новом украинском оружии.

Впервые название «Барс» упомянул публично министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин на мероприятии, посвященном украинской оборонке 11 апреля.

Он отметил, что в 2024 году появилось сразу несколько новых образцов ракетного вооружения в противовес тому, что еще два года назад у Украины была лишь одна собственная разработка — «Нептун».

«В прошлом году у нас появилось очень много новых изделий, которые обеспечили объем производства в восемь раз больше, чем в 2023 году», — заявил министр.

Сметанин перечислил названия украинских ракет, о которых ранее уже сообщалось публично. Речь шла о таких изделиях, как «Пекло», «Паляница», «Рута». Также он назвал еще одну ракету, о которой раньше не было известно — «Барс». Никаких подробностей министр не предоставил.

Объясняем, что это за ракета.

По словам источников Би-би-си во власти, украинская ракета «Барс» — это разработка не государственных, а частных производителей.

Она принадлежит к классу так называемых крылатых «ракет-дронов», по крайней мере такое название им дали украинские власти, заявив, что это собственное ноу-хау.

Подобные изделия — нечто среднее между обычной крылатой ракетой и беспилотником, чаще всего самолетного типа, имеющие не слишком большую боевую часть (чаще около 50 —100 кг) и малогабаритный турбореактивный двигатель, позволяющий быстро преодолевать значительные расстояния и быть тяжелой целью для ПВО.

Запускаться такие «ракетодроны» могут как с наземных установок, так и с самолетов.

«Барс» больше всего схож по своим параметрам с еще одним украинским представителем этого семейства — ракетой «Пекло», говорит собеседник Би-би-си.

Дальность «Барса» составляет примерно 700-800 км. Наш собеседник охарактеризовал это изделие как условное Middle Strike, то есть оружие средней дальности.

В чем же основная особенность «Барса»?

По данным источников, эта ракета имеет существенное преимущество — возможность массового изготовления в Украине. Соответственно, Силы обороны уже в ближайшее время смогут получить дальнобойное и довольно мощное средство поражения для регулярных атак вглубь российской территории.
Изображения этого изделия отсутствуют в публичном доступе, равно как и подробные тактико-технические характеристики.

Украинская ракетная программа

В прошлом году Украина значительно активизировала свою ракетную программу.

Еще в августе президент страны Владимир Зеленский приказал направить дополнительное финансирование и ускорить производство ракетного вооружения. В то время украинские производители работали сразу над несколькими вариантами крылатых и баллистических ракет.

Также глубокую модернизацию проходила самая успешная украинская разработка — противокорабельная ракета «Нептун», получившая увеличенную дальность и возможность поражения наземных объектов.

В День независимости Украины 24 августа 2024 года Зеленский сообщил о первом успешном применении отечественной ракеты «Паляница». Впоследствии были обнародованы ее изображения и характеристики.

Это «ракета-дрон» с турбореактивным двигателем, которая запускается с наземной установки. Дальность ее действия — около 600 км. Ракета имеет спутниковую и резервную, вероятно, инерциальную систему навигации. Изготавливается серийно.

По ориентировочным данным, вес боевой части «Паляницы» может составлять около 100 кг, а скорость — 400-500 км/ч.

Украина применяет ее для ударов по военным объектам в глубине территории России, в первую очередь речь идет о складах боеприпасов и аэродромах.

В начале декабря 2024 года Киев обнародовал данные о еще двух разработках — крылатых ракетах «Пекло» и «Рута».

Указано, что дальность «Пекла» — до 700 км, а скорость — 700 км/ч.

Вероятно, она имеет боевую часть весом около 50 кг и продвинутую систему наведения, что позволяет иметь высокую точность поражения.

Что касается ракеты «Рута», то на начало декабря, по словам Зеленского, продолжались ее «успешные испытания».

По предварительным данным, эта «ракета-дрон» имеет дальность до 300 км и способна развивать скорость около 500-800 км/ч. Она может использоваться не только для ударных операций, но и для разведки.

Еще один аспект ракетной программы, а именно создание украинской баллистической ракеты, почти не освещается.

С начала 2000-х Киев работал над созданием своей баллистики, ведя разработку оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Он был закрыт во времена президента Виктора Януковича, но впоследствии восстановлен под названием «Гром-2» (он же «Гром»).

В 2018 году был представлен ходовой макет ОТРК, а в феврале 2021 года Министерство обороны Украины пообещало заключить контракт по изготовлению первой опытной батареи «Сапсана». На тот момент степень готовности проекта была около 80%.

Первая батарея «Сапсана» должна была состоять из двух пусковых установок, которые могут отстреливать по две баллистические ракеты, машины заряжания и двух машин управления.

Предполагалось, что баллистическая ракета будет иметь боевую часть около 480 кг и дальность 280-480 км.

Во время пресс-конференции 27 августа 2024 года президент Зеленский сообщил об успешном испытании первой украинской баллистической ракеты.

В октябре он заявил, что «новая украинская баллистическая ракета успешно прошла летные испытания». Название этой разработки он не привел.

Советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин, отвечая на вопрос Би-би-си на пресс-конференции 11 апреля, отказался озвучить подробности относительно украинской баллистики, но заявил: «У нас есть баллистическая ракета, которая изготавливается серийно, и есть успешные ее применения. Точка».

Министр Герман Сметанин добавил, что эта ракета «применяется ежемесячно».

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