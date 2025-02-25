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Рада подтвердила полномочия Зеленского до конца войны

© Deutsche Welle 25 февраля, 2025 16:11

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В принятом со второго раза постановлении подчеркивается невозможность проведения выборов во время войны и ответственность за это России. При этом Зеленский является демократически избранным президентом.

Верховная рада Украины со второй попытки утвердила постановление о поддержке демократии в Украине в условиях военной агрессии РФ. За документ проголосовали 268 народных депутатов, сообщили во вторник, 25 февраля, депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк в Telegram.

Зеленский избран на свободных и демократических выборах

В постановлении, выдержки из которого привел Железняк, подтверждается законность пребывания на посту президента Украины Владимира Зеленского до конца военного положения. В тексте подчеркивается, что его избрали "на свободных, прозрачных, демократических выборах". "Его мандат не подвергается сомнению украинским народом и Верховной радой Украины", - отмечается в заявлении. Поэтому Зеленский должен исполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно ч.1 ст. 108 Конституции Украины, указывается далее.

Одновременно депутаты подчеркнули, что из-за войны в Украине невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей и ответственность за это несет президент РФ Владимир Путин. "Украинский народ един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны", - говорится в тексте.

Рада призвала мир помочь Украине победить

В связи с этим народные депутаты призвали международное сообщество объединить усилия по прекращению военной агрессии РФ против Украины и восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Это позволит "восстановить нормальную жизнь" в Украине, неотъемлемой частью которой будет проведение выборов согласно Конституции и с соблюдением всех международных стандартов правового демократического государства, подчеркнули авторы документа.

Накануне Верховная рада не утвердила данное постановление, за него проголосовали 218 депутатов из 272 присутствовавших при необходимом минимуме в 226 голосов.

В последние дни проведения президентских выборов в Украине неоднократно требовал президент США Дональд Трамп. "Прекрасно говорить: вы знаете, мы не можем провести выборы. Но выборы провести пора, так же, как пора разобраться, что случилось со всеми этими деньгами. Потому что он (Зеленский - Ред.) сделал заявление, что половина денег, он не знает, где они, или что-то вроде того", - заявил Трамп, в частности, 19 февраля в Майами. Кроме того, глава Белого дома назвал украинского президента "диктатором без выборов". Данные заявления раскритиковали во многих странах и международных организациях, включая ООН.

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