Пытаетесь вызвать у покупателей чувство вины? Людей удивили новые обозначения на ценниках в Rimi

«Похоже, нас готовят к новой фашистской диктатуре! Сколько простой человек сможет себе позволить тратить CO2 на еду?», - пишут люди в соцсетях.

Izskatās ka @RimiLatvija mūs gatavina jaunai fašistu diktatūrai! Cik parastam cilvēkam būs atļauts tērēt CO2 uz pārtiku? pic.twitter.com/UpOWkzuIs2 — Kārlis Knābis (@VPupkins84) January 21, 2025

Специалист по внешним коммуникациями Rimi Latvia Эверита Бичкова объяснила, что значок CO₂ на этикетках поможет людям делать осознанный выбор в пользу планеты, выбирая продукты питания с наименьшим «углеродным следом». Со временем такой выбор может внести значительный вклад в замедление изменения климата и защиту нашей планеты для будущих поколений.

Компания Rimi, входящая в ICA Gruppen, присоединилась к инициативе Science-Based Targets, чтобы помочь своим клиентам сократить воздействие на климат на 30% к 2030 году по сравнению с 2020 годом. Для достижения этой цели Rimi сотрудничает со шведской платформой CarbonCloud, известной своим опытом в расчете выбросов CO₂. В настоящее время эта функция тестируется в качестве пилотного проекта для яичных и молочных продуктов. После оценки результатов пилотного проекта информация о значениях CO₂ может быть доступна и для других продуктов в интернет-магазине Rimi.

"Здравствуйте! Каждый продукт в нашем магазине имеет экологическую цену, поскольку при его производстве происходят выбросы углекислого газа, которые способствуют изменению климата. Знание о влиянии этих выбросов может помочь нам лучше понять эти процессы и сделать более осознанный выбор в пользу нашей планеты. В настоящее время наш пилотный проект позволяет определить CO₂-след молочных и яичных продуктов, представленных в интернет-магазине Rimi. Мы хотели бы подчеркнуть, что эта информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и ни в коем случае не ограничивает возможности покупателей самостоятельно выбирать продукты", - отметили Rimi в соцсетях.

Kāpēc pircējiem viņas būtu jāzin? Tas ir mērķis izmainīt pircēju iepirkšanās paradumus liekot viņiem justies VAINĪGIEM? Vienkārši pretīgi! — Kārlis Knābis (@VPupkins84) January 22, 2025

На что некоторые пользователи отметили, что этим компания пытается вызвать чувство вины у своих покупателей.