Путин примерял на себя участь Каддафи: политолог

«Я думаю, что для Путина это болезненная точка — она чувствуется во всех его выступлениях, которые касаются Ближнего Востока. Он перенес на себя судьбу Каддафи. И он переживает за каждого диктатора, который теряет власть», — полагает Даукштс.

По мнению политолога, эта черта свойственна всем диктаторам — они не заботятся о других авторитарных правителях, а примеряют их судьбу на себя.

В то же время, считает Даукштс, события в Сирии и побег ее правителя Башара Асада в РФ не окажет большого влияния на текущую ситуацию.