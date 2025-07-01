Путешествуй с комфортом! О чём не знали Юлий Цезарь и адмирал Нельсон? Новости партнеров Редакция PRESS 1 июля, 2025 13:01 Новости партнеров

Весь рабочий год мы считаем дни до того долгожданного момента, когда сможем уйти в отпуск и отправиться в путешествие. Неважно - дальнее или ближнее. Ведь сидеть дома – это всё равно, что жить с завязанными глазами, лишая себя радостей, впечатлений и эмоций, которые можно почувствовать только в дороге.

Единственное, что нам может отравить эту сказку - синдром укачивания, так называемая морская болезнь. Или по-научному – кинетоз (от греческого слова kinesis – «движение»).

Яхта, самолёт, автомобиль…

С морской болезнью человечество знакомо с тех времён, как стало осваивать морские и океанские просторы планеты, а затем и просторы неба. Доподлинно известно, что этим синдромом страдали такие великие люди, как Юлий Цезарь, Чарльз Дарвин и адмирал Нельсон.

По статистике, сегодня от укачивания страдает каждый третий человек на земле. Одним становится нехорошо в автобусе на ровной дороге, другие отвратительно чувствуют себя на борту авиалайнера, третьи не переносят качку на море…

Это не болезнь, а просто особенность организма, связанная с повышенной чувствительностью вестибулярного аппарата.

Почему нас укачивает?

Десятки тысяч лет человечество не знало иного способа передвижения, кроме как на своих двоих. Потом люди пересели на лошадей, изобрели колесо. Появились пароходы, самолёты, автомобили, яхты, лайнеры… Но привычка передвигаться по ровной неподвижной поверхности осталась! А потому каждый раз, когда возникает качка, наше тело стремится соответствовать земной оси, а вестибулярный аппарат с этим не справляется.

В результате мозг получает неправильную информацию о положении тела и выдаёт крайне негативную реакцию: возникают тошнота, рвота, круги перед глазами... Короче, весь белый свет не мил!

Возьми в вояж Воn Voyage!

Что же делать людям, у которых вестибулярный аппарат даёт сбой? Забыть о путешествиях и сидеть дома? Ни в коем случае! Нельзя же поставить свою жизнь в зависимость от какого-го банального укачивания! В отличие от времён Юлия Цезаря или адмирала Нельсона, сегодня, отправляясь в дорогу, можно купить замечательное средство от морской болезни — Bon Voyage. Всего одна капсула, принятая за час или два до путешествия и запитая стаканом воды, избавит вас от неприятных ощущений. Кроме того, это средство поможет вам при переедании – избавит от неприятного ощущения тяжести в желудке.

В составе Bon Voyage - имбирь – проверенное средство от укачивания и морской болезни. О целительных свойствах имбиря ещё в начале прошлого века знали рыбаки из стран Карибского бассейна и запасались им перед выходом в открытое море.

В отличие от химических препаратов, имбирь не вызывает никаких побочных эффектов — сухости во рту, сонливости, падения кровяного давления. А кроме того, значительно уменьшает тошноту у беременных женщин, на нанося вреда при этом ни матери, ни ребёнку.

Ацерола-рекордсмен

Впрочем, отравить путешествие может не только качка, но и любое недомогание. Провести отпуск в отеле, кашляя и чихая, когда все вокруг плещутся в тёплом море – такого и врагу не пожелаешь! А ведь часто именно так и случается, когда мы резко ныряем из слякотной балтийской весны в раскалённое лето. Меняется не только климат и температура воздуха, но и ритм жизни, а порой даже часовые пояса.

Справиться с этими перегрузками просто, если ваш организм приведён в боевой настрой и в нём достаточно витамина С.

А где больше всего витамина С? В лимоне? В апельсине? Не угадали! Правильный ответ: в тропической вишне ацероле.

Эта чудо-вишня растёт в Центральной и Южной Америке, цветёт бело-розовыми цветами, которые потом превращаются в ярко-красные плоды, напоминающие по вкусу малину. Витамина С в ацероле не просто много, а чудовищно много: от 1 до 4,5 г на 100 грамм свежих ягод. Это в 32 раза больше, чем в апельсине и в 40 раз больше, чем в лимоне!

Вишнёвый вкус здоровья

Биологически активный комплекс Acerola Sweet, изготовленный из плодов ацеролы - источник натурального витамина С - поднимает иммунитет, регенерирует кожу, повышает умственную активность, улучшает обмен веществ.

Принимая Acerola Sweet регулярно, вы будете всегда бодры и способны противостоять любым климатическим переменам. Этот витаминный комплекс незаменим во время путешествия.

К слову, вкус у витаминов очень приятный, может быть, именно таким и должно быть на вкус здоровье?

Важно! Капсулы Воn Voyage и биологически активный комплекс Acerola Sweet созданы из натуральных компонентов - без глютена, без дрожжей, без лактозы. Все их составляющие – качественные, натуральные и проверенные временем. Подходит для веганов и вегетарианцев.

Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания. О необходимости использования пищевой добавки обязательно консультируйтесь с семейным врачом.