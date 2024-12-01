Психотерапевт: для детей и подростков должны стать нормой кнопочные телефоны

Может ли такой запрет реально работать, по его мнению, зависит от технических возможностей его соблюдать, но даже частичное соблюдение даст существенные результаты и защитит от рисков немалую часть молодежи, считает эксперт.

"Мы ограничиваем вещи, наносящие вред здоровью подростков, в том числе вейпы, энергетики или просмотр порнографии - мы же не говорим, что нет смысла ограничивать порнографию, потому что молодежь и без того находит способы ее смотреть", - рассуждает психотерапевт.

Тем не менее возможный контраргумент против запрета соцсетей - взгляд на этот запрет с точки зрения прав подростков. Сакс-Константинов обращает внимание на то, что подростки имеют право общаться между собой в интернете и создавать сообщества. Однако, по его мнению, маловероятно, что будет возможно оставить молодежи возможность общаться в соцсетях и при этом уменьшить риски, связанные с их использованием.

"Во всяком случае, это очень сложная проблема, требующая решения, а пока самое надежное решение - в то же время и самое простое: как можно дольше оттягивать момент, в который родители покупают ребенку смартфон", - рекомендует психотерапевт. По его мнению, среди детей и подростков нужно сделать нормой пользование кнопочными телефонами.

Кроме того, в последние годы в исследованиях все больше отмечается связь соцсетей с рядом проблем со здоровьем и поведением у молодежи - нарушениями пищевого поведения, половой дисфорией, тревожностью.

Круглосуточная активность в соцсетях создает ситуацию, когда молодежь часами "прилипает" к экрану, теряя время на учебу, любые другие занятия и сон.

Наряду с этим, подростки особенно подвержены влиянию - среди них в соцсетях очень быстро распространяются всяческие нежелательные явления, а также растет число взрослых, представляющих опасность для подростков, особенно из групп риска.

Запрет на соцсети для детей до 16 лет принят в Австралии в четверг. Таким платформам, как TikTok, Facebook, Snapchat, "Reddit, X и Instagram будут грозить штрафы до 50 миллионов австралийских долларов (31 миллиона евро) за систематическую неспособность предотвратить открытие детьми аккаунтов. Платформам дается год на то, чтобы придумать и внедрить возрастные ограничения.