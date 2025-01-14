Проявите особое внимание: куда Силиня послала министров из правительства?

По данным Госканцелярии, в прошлом году Силиня поручила министрам правительства бывать в Латгальском регионе не реже одного раза в месяц, чтобы встречаться с местными представителями и подтверждать, что развитие региона является одним из приоритетов правительства. В целом сама премьер и министры совершили 53 визита в Латгале.

Силиня подчеркнула, что Латгальский регион и Алуксненское самоуправление являются внешней границей Европейского Союза и НАТО. "Поэтому в нынешней геополитической ситуации нужно уделять восточному приграничью гораздо больше внимания, чтобы жители региона чувствовали себя в безопасности и хотели жить и работать в Латвии", - сказала премьер-министр, добавив, что укрепление безопасности, экономики и человеческих ресурсов восточного приграничья означает процветание Латвии в целом.

По данным Государственной канцелярии, все представители правительства за последний год хотя бы раз посетили Латгальский регион. Были посещены Резекне, Варакланы, Балвы и край, Даугавпилс, Краслава, Лудза и край, Прейли, Аугшдаугавский край, Ливаны и Карсава.

Чаще всего в Латгале бывал министр климата и энергетики Каспар Мелнис - всего восемь визитов в прошлом году, а также министр обороны Андрис Спрудс, министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня и министр внутренних дел Рихардс Козловскис, которые в 2024 году посетили регион по шесть раз. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери получил особую похвалу за свой визит в Краславу, поскольку, по словам местных жителей, министр здравоохранения побывал там впервые за 30 лет.