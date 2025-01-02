Проверка качества образования: хуже всего госязык знают учителя в Риге

До конца декабря Центр государственного языка выявил недостаточное знание государственного языка в 20 учебных заведениях. 16 из них - общеобразовательные учреждения, три - спортивные школы и одно - детско-юношеское образовательное учреждение по интересам.

Наибольшее количество учителей с недостаточным знанием государственного языка по-прежнему было выявлено в Риге - 32 учителя. В Вентспилсе было четыре таких учителя, в Резекненском крае и Лиепае - по три учителя, в Аугшдаугавском крае - два учителя, а в Даугавпилсе, Резекне и Саласпилсском крае - по одному учителю.

Из 47 учителей с недостаточным знанием государственного языка 15 были уволены, 14 отстранены от работы, а 18 находятся на временной нетрудоспособности.