«Просто мур!». Латвийцы в восторге от победы нашего кота в Голливуде

"От всей души поздравляю Гинтса Зилбалодиса и всю команду с получением "Оскара". Феноменально!"", - написал президент Латвии в твиттере, отметив, что "это отличный и исторический день для Латвии".

"Нам всем потребуется время, чтобы понять, что произошло, потому что произошло нечто великое и прекрасное! Спасибо!", - пишет Ринкевич.

Премьер-министр Эвика Силиня также выразила в "твиттере" свою радость тем, что кот из фильма "Поток" продолжает завоевывать сердца зрителей по всему миру. Она поздравила Зилбалодиса и всю творческую группу фильма, пожелав дальнейших успехов.

В аккаунте Министерства иностранных дел также появилось поздравление творческой группе "Потока" с комментарием: "Первая номинация Латвии на премию "Оскар" и такой выдающийся успех! Просто мур!"

Как сообщалось ранее, анимационный фильм "Поток" победил в номинации "Лучший анимационный фильм".