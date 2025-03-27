Прокуратура потребовала для Депардье 18 месяцев условно

На судебном процессе по делу о сексуальных домогательствах в Париже обвинение потребовало назначить 76-летнему французскому актеру Жерару Депардье 18-месячный условный срок и штраф в размере 20 тысяч евро. Кроме того, обвиняемый должен выплатить пострадавшим компенсации, заявила прокуратура в четверг, 27 марта.

В дополнение к этому суд должен обязать Депардье пройти лечение у психолога, а также включить его в реестр преступников, совершивших сексуальное насилие, считает ведомство. Кроме того, по мнению прокуратуры, актера следует лишить права баллотироваться на выборах в течение двух лет.

Первый суд над Депардье

Судебный процесс над Депардье начался 24 марта. Перед заседанием адвокат актера Жереми Ассу отверг все обвинения, назвав их ложными. Он также заявил, что Депардье перенес операцию по шунтированию сердца и страдает диабетом. Назначенный судом медицинский эксперт установил, что Депардье в состоянии предстать перед судом, но рекомендовал, чтобы слушания длились не более 6 часов с перерывами каждые 15 минут и обедом.

Поводом для иска стало поведение Депардье на съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. 54-летняя декоратор картины и 34-летняя помощница режиссера обвинили актера в том, что на съемочной площадке он отпускал непристойные комментарии и неподобающим образом прикасался к ним - трогал за грудь, ягодицы и гениталии. Они подали на артиста в суд в начале 2024 года по статьям о сексуальном насилии, домогательствах и сексистских оскорблениях.

Жерара Депардье, который снялся в более чем 200 фильмах, неоднократно обвиняли в сексуальном насилии. В апреле 2023 года о непристойном поведении актера заявили сразу 13 женщин - актрис, статисток и гримеров. Однако сейчас первое дело против актера дошло до суда.