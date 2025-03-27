Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 27. Марта Завтра: Gustavs, Gusts, Talrits
Доступность

Прокуратура потребовала для Депардье 18 месяцев условно

© Deutsche Welle 27 марта, 2025 18:46

История и культура 0 комментариев

На первом судебном процессе против Жерара Депардье обвинение среди прочего призвало приговорить его к штрафу и компенсациям жертвам, обязательному лечению и внесению в реестр совершивших сексуальные деяния.

На судебном процессе по делу о сексуальных домогательствах в Париже обвинение потребовало назначить 76-летнему французскому актеру Жерару Депардье 18-месячный условный срок и штраф в размере 20 тысяч евро. Кроме того, обвиняемый должен выплатить пострадавшим компенсации, заявила прокуратура в четверг, 27 марта.

В дополнение к этому суд должен обязать Депардье пройти лечение у психолога, а также включить его в реестр преступников, совершивших сексуальное насилие, считает ведомство. Кроме того, по мнению прокуратуры, актера следует лишить права баллотироваться на выборах в течение двух лет.

Первый суд над Депардье

Судебный процесс над Депардье начался 24 марта. Перед заседанием адвокат актера Жереми Ассу отверг все обвинения, назвав их ложными. Он также заявил, что Депардье перенес операцию по шунтированию сердца и страдает диабетом. Назначенный судом медицинский эксперт установил, что Депардье в состоянии предстать перед судом, но рекомендовал, чтобы слушания длились не более 6 часов с перерывами каждые 15 минут и обедом.

Поводом для иска стало поведение Депардье на съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. 54-летняя декоратор картины и 34-летняя помощница режиссера обвинили актера в том, что на съемочной площадке он отпускал непристойные комментарии и неподобающим образом прикасался к ним - трогал за грудь, ягодицы и гениталии. Они подали на артиста в суд в начале 2024 года по статьям о сексуальном насилии, домогательствах и сексистских оскорблениях. 

Жерара Депардье, который снялся в более чем 200 фильмах, неоднократно обвиняли в сексуальном насилии. В апреле 2023 года о непристойном поведении актера заявили сразу 13 женщин - актрис, статисток и гримеров. Однако сейчас первое дело против актера дошло до суда.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

У Хургады затонула туристическая подлодка: все погибшие — граждане России

Важно 21:08

Важно 0 комментариев

Шесть человек погибли в четверг, когда туристическая подводная лодка затонула у побережья, сообщил губернатор провинции Амр Ханафи. По его словам, еще 39 человек — все остальные, кто был на борту — спасены, пишет Русская служба Би-би-си.

Шесть человек погибли в четверг, когда туристическая подводная лодка затонула у побережья, сообщил губернатор провинции Амр Ханафи. По его словам, еще 39 человек — все остальные, кто был на борту — спасены, пишет Русская служба Би-би-си.

Читать
Загрузка

Нападение с ножом в центре Амстердама: пострадали пять человек

Важно 20:53

Важно 0 комментариев

В результате нападения с ножом в центре Амстердама пострадали пять человек. В четверг, 27 марта, неизвестный мужчина напал на прохожих на одной из улиц близ площади Дам, подозреваемого удалось задержать, заявила полиция в столице Нидерландов.

В результате нападения с ножом в центре Амстердама пострадали пять человек. В четверг, 27 марта, неизвестный мужчина напал на прохожих на одной из улиц близ площади Дам, подозреваемого удалось задержать, заявила полиция в столице Нидерландов.

Читать

Арманд Рукс: есть основания полагать, что Русиньш плохо кончил

Выбор редакции 20:44

Выбор редакции 0 комментариев

Розыск Леона Русиньша, объявленный в международное расследование, продолжается. Начальник Государственной полиции Арманд Рукс поделился своими мыслями о судьбе Леона Русиньша, сообщает nra.lv.

Розыск Леона Русиньша, объявленный в международное расследование, продолжается. Начальник Государственной полиции Арманд Рукс поделился своими мыслями о судьбе Леона Русиньша, сообщает nra.lv.

Читать

Сняли 40 евро! Гостья столицы в общественном транспорте Риги нарвалась на ложный QR-код?

Важно 20:39

Важно 0 комментариев

Мошенники стали наклеивать свои коды поверх настоящих кодов Rīgas satiksme, об этом в соцсети Facebook рассказала столкнувшаяся с этим женщина.

Мошенники стали наклеивать свои коды поверх настоящих кодов Rīgas satiksme, об этом в соцсети Facebook рассказала столкнувшаяся с этим женщина.

Читать

Слишком мягкий приговор: прокуратура требует для блогера Матаева более суровое наказание

ЧП и криминал 20:26

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокурор подал протест на приговор Рижского городского суда, приговорившего гражданина Латвии Дмитрия Матаева к году лишения свободы за оправдание российских военных преступлений и разжигание национальной вражды. В ноябре 2024 года Рижский городской суд признал подсудимого виновным и приговорил его к соответствующему наказанию.

Прокурор подал протест на приговор Рижского городского суда, приговорившего гражданина Латвии Дмитрия Матаева к году лишения свободы за оправдание российских военных преступлений и разжигание национальной вражды. В ноябре 2024 года Рижский городской суд признал подсудимого виновным и приговорил его к соответствующему наказанию.

Читать

Саммит «коалиции желающих»: Макрон анонсировал «франко-британскую миссию» в Украине

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

Лидеры почти 30 стран, представители руководства НАТО и ЕС собрались во французской столице, чтобы обсудить увеличение помощи Киеву и развёртывание европейских миротворческих сил для обеспечения долгосрочного мира.

Лидеры почти 30 стран, представители руководства НАТО и ЕС собрались во французской столице, чтобы обсудить увеличение помощи Киеву и развёртывание европейских миротворческих сил для обеспечения долгосрочного мира.

Читать

Крах отрасли? Весь TikTok обсуждает, что маркетинговые агентства «не ловят мышей»

Важно 20:15

Важно 0 комментариев

В социальной сети TikTok разгорелось обсуждение - рекламные агентства, даже самые крупные, получая деньги от клиента, не стараются их "отработать", а вручают в качестве рекламного продукта нерабочие стратегии и откровенно плохие макеты.

В социальной сети TikTok разгорелось обсуждение - рекламные агентства, даже самые крупные, получая деньги от клиента, не стараются их "отработать", а вручают в качестве рекламного продукта нерабочие стратегии и откровенно плохие макеты.

Читать