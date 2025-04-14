Как реагирует на видео публика?

- Вместо того, чтобы сообщить водителю и помочь выкинуть скотину вон, мы снимаем видео и ничего не можем. Превосходно.

- Не смейся над ним. Желаю тебе никогда не оказаться в такой ситуации. Ты даже не знаешь, как много в Риге молодых мужчин - алкашей и бомжей.

- А меня заставляют свою удобную машину вот на это сменить. Знаете, я с большей радостью буду жечь топливо, стоя в пробке, чем буду в одном помещении с такими созданиями.

- Понимаю эмоции, но никогда не становится ясно, что именно предлагают эти люди? Rīgas satiksme, что, надо каждого бомжа отстреливать, который приблизится к остановке? Это комплексная социальная проблема, которую перевозчик решить не может. Пока люди так живут, мы их будем встречать, все так просто.

Откликнулись и из Rīgas satiksme:

"Мы понимаем, что такие ситуации неприятны. Чтобы можно было отправить транспортное средство на проверку и провести внеочередную чистку и дезинфекцию, просим сообщать о таких случаях немедленно. В сообщении просим указать номер маршрута и транспортного средства, указанный в салоне. Если такая информация доступна, транспорт немедленно снимут с маршрута. Дополнительно хотим сообщить, что работаем над новым тендером и планируем оценить альтернативные варианты покрытия для сидений".