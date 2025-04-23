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Привлечь врачей в регионы можно доплатами, но денег на это нет

Редакция PRESS 23 апреля, 2025 10:32

Латышские СМИ 0 комментариев

В ближайшие три-четыре года многие семейные врачи в регионах выйдут на пенсию, и возникает вопрос: кто займет их место. Врачи в сельской местности уже сейчас получают надбавки, но средства на планируемые доплаты за работу в регионах пока не найдены. Не хватает аргументов для привлечения молодых семейных врачей к работе в самых отдаленных от столицы краях, в сельской местности в целом. Одним из решений могла бы стать новая специальная доплата.

"Эта доплата - своего рода пряник, который может достаться как молодым семейным врачам, которые приедут работать в регионы, так и тем пенсионерам, которые уже там работают", - заявила руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска. Критерии для новой региональной доплаты установлены, но финансирования нет. Об этом недавно заявили латгальские семейные врачи во время встречи с представителями Министерства здравоохранения и Национальной службы здравоохранения.

Дефицит врачей пока невелик, но исследования показывают, что в 2028 году в Латвии будет не хватать более 100 семейных врачей. "Потенциально лучшим вариантом было бы перенаправить средства, оставшиеся от других мер, на доплату за работу на селе, которая направлена непосредственно на увеличение финансирования в регионах, в приграничной зоне", - сказал Арис Каспаранс, директор Национальной службы здравоохранения.

Пациенты тоже должны быть готовы к тому, что в будущем врачи будут консультировать через экран компьютера

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