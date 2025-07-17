Присоединяйтесь к новой революции в области операционных систем! Обновите свою операционную систему до последней версии всего за 13,66 €! Реклама Редакция PRESS 17 июля, 2025 11:09 Реклама

Операционная система Win 10 больше не будет поддерживаться после 14 октября 2025 года, когда она отметит свое десятилетие. Если вы хотите продолжать безопасно использовать эту операционную систему, вам придется платить 30 евро в год за дополнительные обновления безопасности Win 10, и стоимость будет увеличиваться с каждым годом. В качестве альтернативы, во время летней распродажи Keysoff вы можете приобрести ключ активации Win 11 Pro, чтобы обновиться до новейшей операционной системы, которая стоит всего 13,66 евро (рекомендуемая розничная цена: 199 евро)! Если вы готовы перейти на Win 11 Pro и собираете новый компьютер, сейчас самое подходящее время. Не только вы можете получить почти 90% скидку на версии Win 11 благодаря Keysoff, но и Win 11 наконец-то стала стабильной. Во время этой распродажи вы также можете воспользоваться 62% скидкой на различные версии Office Suite, например, единовременная оплата за Office 2021 Pro составляет 31,95 €! Чем больше покупаете, тем больше можете сэкономить! Вы можете доверять Keysoff, потому что у него более 2000 отзывов на Trustpilot со средней оценкой 4,8 из 5. Кроме того, Keysoff предлагает некоторые дополнительные услуги без дополнительной платы, чтобы покупка, установка и активация программного обеспечения были дешевыми, простыми и без проблем.

Получите офисное программное обеспечение со скидкой! (Код скидки SKK62)

Keysoff сейчас предлагает особо выгодные лицензии Windows 11 Pro — приобретите новейшую операционную систему Microsoft по особо выгодной цене! Скидка на ключи Windows 11 Pro составляет 50 % или 13,66 евро. Операционная система Windows 11 имеет современный, оптимизированный интерфейс, который не только визуально привлекателен, но и создан для облегчения выполнения необходимых пользователю задач. Улучшенное стартовое меню, более качественные виртуальные рабочие столы и обновленная оптимизация производительности помогут вам сохранить эффективность даже в самых напряженных рабочих условиях. Больше ключей — больше экономии! Поделившись этой сделкой с друзьями, вы можете снизить цену покупки одного компьютера до 11,03 евро. Получите отличные предложения, чтобы обновить свой компьютер до новейшей ОС!

Лучшие предложения Windows сегодня! (Код скидки: SKK50)

При покупке комплектов программного обеспечения получайте скидку до 62 %! (Код скидки: SKK62）

Больше распродаж программ!

Открыть больше инструментов>>>

Почему стоит выбрать Keysoff?

Как сторонний реселлер, Keysoff уделяет приоритетное внимание удовлетворенности клиентов, обеспечивая 100% легальные ключи и удобный процесс покупки. Благодаря быстрой доставке лицензионных ключей клиенты могут быстро активировать свои продукты. Keysoff создал репутацию надежного и высококачественного сервиса, о чем свидетельствует его средний отличный рейтинг на TrustPilot — стороннем сайте отзывов, где люди могут оценивать продукты, услуги и сайты. В каталоге Keysoff представлены лучшие операционные системы Microsoft, пакеты Office, инструменты Ashampoo и бизнес-инструменты, такие как Microsoft Windows Server, Windows Storage Server и SQL Server. Здесь вы можете сэкономить до 95% от рекомендованной розничной цены и приобрести только 100% легальные ключи, используя безопасные способы оплаты, гарантию возврата денег и одну из лучших команд технической поддержки. (Свяжитесь с Keysoff: service@keysoff.com).