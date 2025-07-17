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Присоединяйтесь к новой революции в области операционных систем! Обновите свою операционную систему до последней версии всего за 13,66 €!

Реклама Редакция PRESS 17 июля, 2025 11:09

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Операционная система Win 10 больше не будет поддерживаться после 14 октября 2025 года, когда она отметит свое десятилетие. Если вы хотите продолжать безопасно использовать эту операционную систему, вам придется платить 30 евро в год за дополнительные обновления безопасности Win 10, и стоимость будет увеличиваться с каждым годом. В качестве альтернативы, во время летней распродажи Keysoff вы можете приобрести ключ активации Win 11 Pro, чтобы обновиться до новейшей операционной системы, которая стоит всего 13,66 евро (рекомендуемая розничная цена: 199 евро)! Если вы готовы перейти на Win 11 Pro и собираете новый компьютер, сейчас самое подходящее время. Не только вы можете получить почти 90% скидку на версии Win 11 благодаря Keysoff, но и Win 11 наконец-то стала стабильной. Во время этой распродажи вы также можете воспользоваться 62% скидкой на различные версии Office Suite, например, единовременная оплата за Office 2021 Pro составляет 31,95 €! Чем больше покупаете, тем больше можете сэкономить! Вы можете доверять Keysoff, потому что у него более 2000 отзывов на Trustpilot со средней оценкой 4,8 из 5. Кроме того, Keysoff предлагает некоторые дополнительные услуги без дополнительной платы, чтобы покупка, установка и активация программного обеспечения были дешевыми, простыми и без проблем.

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Развязка дела десятилетия: Литва получит 35 миллионов евро в споре с энергогигантом из Франции

Мир 15:38

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Литва и французская энергетическая группа Veolia заключили мировое соглашение, которое фактически положило конец большинству многолетних правовых споров по поводу аренды муниципальных систем теплоснабжения с компаниями Veolia в Литве, сообщило в четверг Министерство энергетики.

Литва и французская энергетическая группа Veolia заключили мировое соглашение, которое фактически положило конец большинству многолетних правовых споров по поводу аренды муниципальных систем теплоснабжения с компаниями Veolia в Литве, сообщило в четверг Министерство энергетики.

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«Стою, как будто облили кипятком»: мать и маленького ребенка разлучил водитель троллейбуса в Риге

Важно 15:29

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В социальных сетях одна женщина поделилась страшным инцидентом, произошедшим в общественном транспорте Риги. У неё на глазах захлопнулись двери троллейбуса, и её пятилетний ребёнок остался внутри один.

В социальных сетях одна женщина поделилась страшным инцидентом, произошедшим в общественном транспорте Риги. У неё на глазах захлопнулись двери троллейбуса, и её пятилетний ребёнок остался внутри один.

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Верховная рада утвердила нового премьер-министра Украины

Мир 15:27

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Верховная рада Украины утвердила экс-вице-премьера страны Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины, сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в четверг, 17 июля. Кандидатуру Свириденко поддержали 262 депутата, против выступили 22 парламентария, 26 - воздержались, еще 22 депутата не голосовали по этому вопросу, пишет "Дойче велле".

Верховная рада Украины утвердила экс-вице-премьера страны Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины, сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в четверг, 17 июля. Кандидатуру Свириденко поддержали 262 депутата, против выступили 22 парламентария, 26 - воздержались, еще 22 депутата не голосовали по этому вопросу, пишет "Дойче велле".

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Неужели самим покупать? Чиновники в шоке от идеи лишения медстраховок

Важно 15:18

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"Поскольку наши зарплаты ниже среднего уровня по стране, я воспринимаю медицинскую страховку как часть зарплаты", - говорит сотрудница Музея истории медицины имени П. Страдиньша. Намерение Министерства здравоохранения отказаться от медицинского страхования работников подведомственных учреждений наглядно демонстрирует отношение госучреждений к своим сотрудникам: "Ваше здоровье и благополучие нас не волнуют".

"Поскольку наши зарплаты ниже среднего уровня по стране, я воспринимаю медицинскую страховку как часть зарплаты", - говорит сотрудница Музея истории медицины имени П. Страдиньша. Намерение Министерства здравоохранения отказаться от медицинского страхования работников подведомственных учреждений наглядно демонстрирует отношение госучреждений к своим сотрудникам: "Ваше здоровье и благополучие нас не волнуют".

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Рыба дохнет: Служба среды объясняет отчего

Важно 15:16

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По результатам проведённого анализа установлено, что гибель рыб в реке Вента, вероятнее всего, вызвана сочетанием нескольких факторов, сообщила руководитель отдела общественных связей Государственной службы среды (VVD) Айя Ялинска.

По результатам проведённого анализа установлено, что гибель рыб в реке Вента, вероятнее всего, вызвана сочетанием нескольких факторов, сообщила руководитель отдела общественных связей Государственной службы среды (VVD) Айя Ялинска.

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МИД призывает латвийцев не ездить в Украину: подробности ранения мэра Огрского края

Выбор редакции 15:06

Выбор редакции комментариев

В ночь на 16 июля во время обстрела на территории Украины был ранен мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Нацобъединение), подтвердил руководитель отдела коммуникации краевой думы Патрикс Грива.

В ночь на 16 июля во время обстрела на территории Украины был ранен мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Нацобъединение), подтвердил руководитель отдела коммуникации краевой думы Патрикс Грива.

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Прогноз на пятницу: ожидается жара

Новости Латвии 14:47

Новости Латвии комментариев

В пятницу во многих местах Латвии ожидается ясный и очень жаркий день, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу во многих местах Латвии ожидается ясный и очень жаркий день, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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