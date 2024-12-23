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Приехал из Гватемалы, спустился в метро, поджёг женщину: дикий случай в нью-Йорке

Редакция PRESS 23 декабря, 2024 17:13

Мир 0 комментариев

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который утром в воскресенье поджег женщину в вагоне метро на станции «Кони-Айленд — Стилуэлл-авеню» в Бруклине. Женщина от полученных травм скончалась.

Как сообщила на пресс-конференции комиссар полиции Джессика Тиш, нападение произошло в 07:30, когда поезд подъезжал к станции. В этот момент мужчина подошел к женщине и поджег ее одежду зажигалкой. Полиция пока не уверена, спала ли женщина во время нападения, однако известно, что она не передвигалась, сообщает ВВС.

Совершив поджог, мужчина вышел из поезда, а затем на место происшествия со станции пришли сотрудники полиции, которые увидели дым. «В поезде стоял человек, полностью охваченный огнем», — рассказывает Тиш.

Тиш назвала произошедшее «одним из самых извращенных преступлений, которое может совершить человек». «Прибывшие сотрудники полиции этого не знали, но в тот момент подозреваемый еще находился на месте происшествия, он сидел на скамейке на платформе, прямо напротив этого вагона», объясняет комиссар.

Таким образом полицейские получили «очень четкие и детальные» фотографии подозреваемого, поскольку он попал в поле зрения их нательных камер наблюдения. Вскоре эти изображения были распространены по телеканалам и соцсетям; за информацию о подозреваемом предложили награду в размере 10 тыс. долларов. Задержать мужчину помогли школьники, которые позвонили в полицию и сказали, что видели его в одном из поездов.

Затем полицейские начали искать подозреваемого в поездах — и нашли его на станции «Геральд-сквер», которая находится на Манхеттене, около знаменитого небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг.

Как сообщает CBS News, подозреваемый приехал в США из Гватемалы в 2018 году.

Обвинения ему пока не предъявлены, следователи продолжают допрашивать мужчину и пытаются определить мотив нападения.

По предварительным данным, нападавший и жертва не были знакомы. Перед происшествием они друг с другом не разговаривали.

 

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