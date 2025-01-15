Президента Южной Кореи всё же арестовали: были привлечены тысячи полицейских

По сообщению полиции, к вилле, на которой последние недели находился Юн, были направлены более трех тысяч полицейских с целью произвести арест. Рядом с резиденцией Юна также собрались сотни его сторонников и однопартийцев.

Предыдущая попытка арестовать Юна была предпринята 3 января, но тогда она не увенчалась успехом из-за противодействия охраны президента.

Адвокаты: Президент Юн будет допрошен

Адвокаты президента Южной Кореи заявили, что 15 января Юн Сок Ёль будет допрошен следователями из Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных государственных чиновников (CIO). Сам Юн добавил, что согласился присутствовать на допросе, чтобы "избежать кровопролития". При этом президент назвал расследование в отношении себя незаконным.

В свою очередь крупнейшая оппозиционная сила в стране - Демократическая партия "Тобуро" - назвала арест Юна "первым шагом к восстановлению демократии и верховенства закона", передает агентство Yonhap.

Суд впервые выдал ордер на арест действующего президента

Западный окружной суд Сеула выдал CIO ордер на арест Юн Сок Ёля 31 декабря. Это произошло после того, как отстраненный от должности президент трижды не явился на допросы в качестве подозреваемого по обвинениям в руководстве мятежом и злоупотреблении властью.

Это первый случай в истории Южной Кореи, когда ордер на арест выдан действующему главе государства. По данным Yonhap, также был выдан ордер на обыск.