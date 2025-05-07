Премьер-министр Пакистана назвал «актом войны» атаку Индии

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что "коварный враг совершил трусливые атаки на пяти участках в Пакистане" и что Исламабад ответит на них. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х в среду, 7 мая.

По словам Шарифа, Пакистан имеет "полное право дать решительный ответ на этот акт войны, навязанный Индией". Он подчеркнул, что такой ответ "действительно уже дан". Кроме того, Шахбаз Шариф созвал заседание Совета национальной безопасности Пакистана, встреча назначена на 10 утра среды по местному времени.

Пакистан нанес ответный удар по Индии

В Исламабаде заявили, что нанесли ответный удар по Индии. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар указал, что Пакистан сбил пять индийских истребителей и один дрон. Кроме того, пакистанская сторона сообщила об уничтожении штаба бригады ВС Индии и индийского поста вдоль разделительной линии в Кашмире. Индийская армия не подтвердила эти заявления.

Гутерриш призвал стороны "к максимальной сдержанности"

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан "проявить максимальную сдержанность". "Генеральный секретарь крайне обеспокоен действиями индийской армии по ту сторону линии контроля и на международной границе. Он призывает Индию и Пакистан к максимальной военной сдержанности. Мир не может позволить себе военное противостояние между Индией и Пакистаном", - говорится в заявлении офиса генсека ООН.