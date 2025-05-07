Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

Премьер-министр Пакистана назвал «актом войны» атаку Индии

Редакция PRESS 7 мая, 2025 14:07

Мир 0 комментариев

Policemen stand guard on the entrance road of the Sri Guru Ram Dass Jee International Airport on the outskirts of Amritsar on May 7, 2025. Long-running tensions between nuclear-armed rivals India and Pakistan soared on May 7 after New Delhi launched deadly strikes at Pakistani territory. (Photo by Narinder NANU / AFP)

Шахбаз Шариф заявил, что Исламабад ответит на "трусливые атаки коварного врага". Премьер-министр Пакистана созвал заседание Совбеза.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что "коварный враг совершил трусливые атаки на пяти участках в Пакистане" и что Исламабад ответит на них. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х в среду, 7 мая.

По словам Шарифа, Пакистан имеет "полное право дать решительный ответ на этот акт войны, навязанный Индией". Он подчеркнул, что такой ответ "действительно уже дан". Кроме того, Шахбаз Шариф созвал заседание Совета национальной безопасности Пакистана, встреча назначена на 10 утра среды по местному времени.

Пакистан нанес ответный удар по Индии

В Исламабаде заявили, что нанесли ответный удар по Индии. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар указал, что Пакистан сбил пять индийских истребителей и один дрон. Кроме того, пакистанская сторона сообщила об уничтожении штаба бригады ВС Индии и индийского поста вдоль разделительной линии в Кашмире. Индийская армия не подтвердила эти заявления.

Гутерриш призвал стороны "к максимальной сдержанности"

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан "проявить максимальную сдержанность". "Генеральный секретарь крайне обеспокоен действиями индийской армии по ту сторону линии контроля и на международной границе. Он призывает Индию и Пакистан к максимальной военной сдержанности. Мир не может позволить себе военное противостояние между Индией и Пакистаном", - говорится в заявлении офиса генсека ООН.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем

Бизнес 20:33

Бизнес 0 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что?

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки»

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 0 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать