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Православный Храм Пресвятой Троицы города Алуксне отмечает юбилей и собирает пожертвования

Реклама Редакция PRESS 17 июня, 2025 11:49

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8 июня 2025 года свой 130-летний юбилей отметил Храм Пресвятой Троицы города Алуксне. Праздничное богослужение провел настоятель храма, иерей Александр Левин.

На праздничном богослужении и в крестном ходе вокруг храма участвовали прихожане храма и его гости из других регионов Латвии, а так же из соседней Эстонии.

В завершение торжественного богослужения все гости, почтившие своим присутствием праздник, были приглашены за праздничный стол.

Настоятель храма Пресвятой Троицы города Алуксне напоминает, что православные храмы ждут людей не только на большие праздники, а двери храмов открыты для  людей постоянно, и каждый человек может прийти в храм и с горестью и с радостью. Иерей Александр Левин приглашает всех желающих и в дальнейшем посещать храм Пресвятой Троицы города Алуксне, присоединяясь к богослужениям, а так же для проведения бесед на духовные темы.

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За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

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Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

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Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

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Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

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Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

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Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

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Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

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Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

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MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

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Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

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Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

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Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

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