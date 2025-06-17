Православный Храм Пресвятой Троицы города Алуксне отмечает юбилей и собирает пожертвования Реклама Редакция PRESS 17 июня, 2025 11:49 Реклама

8 июня 2025 года свой 130-летний юбилей отметил Храм Пресвятой Троицы города Алуксне. Праздничное богослужение провел настоятель храма, иерей Александр Левин.

На праздничном богослужении и в крестном ходе вокруг храма участвовали прихожане храма и его гости из других регионов Латвии, а так же из соседней Эстонии.

В завершение торжественного богослужения все гости, почтившие своим присутствием праздник, были приглашены за праздничный стол.

Настоятель храма Пресвятой Троицы города Алуксне напоминает, что православные храмы ждут людей не только на большие праздники, а двери храмов открыты для людей постоянно, и каждый человек может прийти в храм и с горестью и с радостью. Иерей Александр Левин приглашает всех желающих и в дальнейшем посещать храм Пресвятой Троицы города Алуксне, присоединяясь к богослужениям, а так же для проведения бесед на духовные темы.