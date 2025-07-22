Повседневное ощущение поддержки Новости партнеров Редакция PRESS 22 июля, 2025 12:59 Новости партнеров

Региональный руководитель в Латгале Mēness aptieka, фармацевт Эвия Гайлума чувствует признательность за то, что, воспитывая двух дочек в своей семье, может проводить в атмосфере подлинной заботы и рабочие дни!

Аптечное предприятие дает возможность каждому сотруднику реализовывать себя в работе, профессионально совершенствоваться и делиться знаниями с коллегами, чтобы предоставляемый аптеками фармацевтический уход был наилучшим для каждого клиента.

Пять лет только вверх!

Эвия – сертифицированный фармацевт. По этой профессии она отработала в Лиепае и Тукумсе почти десять лет, получив богатый опыт и в круглосуточной аптеке. «Когда мы с семьей перебрались из Тукумса в Резекне, поскольку мужу здесь предложили работу, я увидела объявление с вакансией регионального руководителя Mēness aptieka. Прошла конкурс и начала работать региональным руководителем в Латгале. Мне помог опыт предыдущей работы в аптеке, я быстро поняла, что мне надо делать. Ни минуты не пожалела о своем решении, поскольку действительно горжусь своей принадлежностью к этому предприятию, ценности которого – забота, ответственность, знания – очень созвучны со мной».

Эвия трудится как региональный руководитель уже пятый год. За это время, как элементы пазла, все встало на свои места: обязанности, ответственность, повседневные заботы, желание и инициатива сделать как можно лучше. Прямого контакта с клиентами аптеки у Эвии больше нет, однако полученные ранее навыки фармацевтического ухода очень полезны, чтобы помочь своей команде в сложных случаях и проконсультировать, когда требуется.

Эвия считает, что ключ к успехам Mēness aptieka – это люди: «Каждый делает свою работу с чистой совестью! Я вижу, что предприятие развивается, что команда руководства все внимательнее прислушивается к рядовым сотрудникам, учитывает их потребности, идеи и предложения.

Недаром ежегодно проводится опрос мнений членов коллектива. Предприятие заботится о благополучии сотрудников, во всех регионах имеются реконструированные и вновь открытые аптеки. Удобная, эргономичная, современная и эстетичная среда имеет важное значение и для клиентов, и для персонала. Если сотрудник чувствует себя хорошо, то и отдача будет больше, а это означает более высокое качество фармацевтического ухода».

Эвия признает, что первые пару лет в этой должности требовали много энергии и умения приноровиться: «Пока я не наладила работу – свою и региональных аптек – так, чтобы все шло гладко и понятно, мой рабочий день действительно был длинным. Поначалу я старалась незамедлительно отвечать на все электронные письма, звонки, SMS и сразу бросаться на помощь. Со временем научилась давать аптекам больше самостоятельности при решении вопросов, с которыми они отлично могут справиться сами. Следует доверять коллективам аптек, они могут разрулить много ситуаций, поскольку знают, что имеются поддержка и надежный тыл».

Дружественное для семьи рабочее место? Стопроцентно!

Позитивный опыт Эвии подтверждает и полученное Mēness aptieka признание по реализованной Фондом общественной интеграции программе «Дружественное для семьи рабочее место». «Так много преимуществ! Сотрудники имеют страхование здоровья, оплаченные отгулы - например, 1 сентября, если в семье есть первоклассник. В свою очередь, для родителей учеников вторых – пятых классов рабочий день на четыре часа короче. Сотрудникам доступны компенсация на приобретение очков и пособия, имеется карта лояльности Veselība+.

Также значима поддержка предприятия в сфере образования, если сотрудник проходит обучение на ассистента фармацевта или фармацевта, а также, разумеется, курсы повышения квалификации. Для региональных руководителей имеются семинары: мы делимся опытом, учимся друг у друга, что способствует росту и повышению компетенции.

Большое внимание уделяется безопасности труда и защите данных. Но еще надо непременно упомянуть, как мы совместно проводим время. Это и мероприятия по сплочению, и собрания заведующих аптеками, годовая вечеринка с номинациями, благодарностями и призами, которую мы все ждем», – признает Эвия и добавляет, что есть ряд поддерживаемых предприятием возможностей вместе с семьей принять участие и в спортивных мероприятиях, например в Рижском марафоне Rimi и забеге по тропинкам Stirnu buka.

Эвия считает, что у работы на крупном предприятии есть еще одно существенное преимущество: «Если по семейным обстоятельствам приходится менять место жительства, это еще не значит, что и в карьере все придется начинать с нуля. Отдел персонала предприятия всегда старается найти решение и подобрать место работы в аптеке поближе к новому месту жительства».

Для детей сотрудников предприятия хорошая возможность – летняя работа в аптеках с выполнением простых обязанностей. Это и облегчает будни фармацевтов, и дает молодежи представление о профессии. И как знать, может, вдохновляет некоторых связать свою будущую карьеру с фармацевтикой. «Если ребенок видит, что мама выполняет свою работу с радостью, это вдохновляет! - убеждена Эвия. - Общая профессия обеспечивает наследственность в аптеке и может сформировать красивую семейную династию».

Эвия не скрывает – здорово чувствовать, что предприятие заботится о своих сотрудниках: «Огромная ценность – это коллеги, с которым я разделяю общие мгновения и с которыми имею общее понимание места аптеки и миссии фармацевта в системе здравоохранения. Каким бы крупным ни было предприятие, если на нем не будет людей, которые трудятся, вкладывая всю душу, не будет и успехов. У нас – самая лучшая команда, на всех уровнях коллеги проявляют отзывчивость, заинтересованность и мотивированность!»

Понимать, поддерживать, просвещать

Каждому заведующему аптекой требуется поддерживающее лицо, и региональный руководитель является таковым.

«Доставляю в офис сведения из аптек, мы решаем актуальные вопросы, проблемы, забочусь об аптечной среде, о благополучии сотрудников и возможностях обеспечить клиентов наилучшим фармацевтическим уходом и доступностью товаров в аптеках. Отзывы клиентов также обычно сперва попадают к региональному руководителю. Чаще всего это означает, что можно обрадовать кого-то из сотрудников, поблагодарить его. Изредка бывает и сложная ситуация - например, на этапе, когда внедряется реформа зеленых цен. Тогда мы сообща думаем, каким может быть лучшее решение, чтобы людям было все понятнее», – рассказывает Эвия.

Для нее важно быть для коллективов региональных аптек, что находятся в ее ведении, полезной, оказывать им поддержку, делиться с ними опытом и знаниями. «Огромное значение имеют рост и непрерывное развитие, поэтому я подала заявку на обучение в качестве тренера по программе Front-line на предприятии и успешно выдержала конкурс, - делится Эвия. - Хочу поднять фармацевтический уход в наших аптеках на еще более высокий уровень. Для меня это было важно, поскольку для коллег путь на учебу в Ригу довольно далекий и утомительный.

Если я могу собрать на занятия своих региональных фармацевтов ближе к месту их жительства, это большое преимущество. Да, роль тренера заставляет выходить из зоны комфорта, однако, будучи фармацевтом в аптеке, я вела практику для множества студентов. Чувствую, что у меня есть навыки, опыт, знания, которыми могу поделиться, и мне нравится это делать. Команда совершенствуется, клиенты это чувствуют и высоко ценят».

Есть время для работы, есть и для семьи...

Когда Эвия начала работу на предприятии, ее младшей дочери был один год и пара месяцев. Теперь старшей уже 10 лет, а младшей – пять. Эвия признает: «Я не та мама, которая может абсолютно все. Поддержка спутника жизни и правильное планирование – ключ к успеху.

Каждое утро рабочего дня я встаю в четыре двадцать, выпиваю стакан теплой воды и час занимаюсь гимнастикой. После этого готовлю завтрак для семьи и в шесть всех бужу.

Порой ранним утром даже успеваю отправить какое-нибудь письмо по электронной почте. После этого развожу детей в школу, детский сад, и начинается мой бег по аптекам. На сон удается отводить меньше времени, чем требуется, – всего шесть или неполных семь часов. Вечер с семьей тоже короткий, однако многое мы с дочками проговариваем по пути и с утра, и вечером, когда ездим на занятия. По выходным нам нравится играть вечерами, часто ездим на природу. Думаю, что важнее длительности времени, которое провожу с семьей, его качество – об этом я обязательно забочусь».

Сколь бы ни была работа увлекательной и по душе, все же она не является всей жизнью. Эвия убеждена, что всегда нужно находить время для семьи и хобби: «Я увлекаюсь гимнастикой и бегом. Когда хочется проветрить голову, пробегаю пять, десять километров. Кто-то во время бега слушает музыку в наушниках, но мне нравится, чтобы было тихо, чтобы я могла слышать свой пульс. Мне нравится медитировать - хотя бы десять минут. По-моему, важно научиться отключать мозг от работы, от семейной жизни. Нужно, чтобы на какой-то момент в голове образовалась пустота, только в таком случае можно по-настоящему прислушаться к своему телу. Таким образом семейные связи только усиливаются».

Фото – Виктория Локотко