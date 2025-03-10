Посылы латвийских «трампистов» совпадают с риторикой Кремля — De facto

Бывший посол Латвии в США Андрис Тейкманис характеризует происходящее как победу России:

«Внутриполитически, конечно, Путин может представить это как свою блестящую победу, как его возвращение в мировую политику, как поражение Зеленского, как оправдание всего того, что делала Россия последние три года».

Хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором, который развязал войну и не хочет ее прекращать. Это звучит в точности как речь вождя государства-агрессора Владимира Путина. США и Россия сближаются не только на словах, но и на деле. И это четкий сигнал — Европе и Латвии необходимо инвестировать в свою оборону больше.

«Мы должны ясно понимать, что сейчас Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы послать сигналы о том, что мировой порядок, существовавший 80 лет, меняется. Нам нельзя притворяться, будто таких сигналов не существует. И нам надлежит соответственно действовать», — прокомментировал политолог Янис Икстенс.

После встречи президентов США и Украины в Овальном кабинете мнения разделились. Одни сочли, что это было постановочное шоу Трампа, призванное унизить Зеленского и отвлечь внимание от России. Другие согласились с Трампом и его вице-президентом, которые обвинили в провале переговоров якобы неуступчивого и неблагодарного Владимира Зеленского. Эти посылы совпадают и у сторонников Кремля, и у сторонников Трампа.

Сравнение с гостем, проявляющим неуважение к хозяину, встречается и в высказываниях депутата Сейма Алексея Росликова («Стабильности!»), так и российской пропагандистки Маргариты Симоньян. Росликов, впрочем, говорит, что сходства в риторике не усматривает.

«Ну, я скажу так: это огромная ошибка, что общественные СМИ постоянно пытаются проводить параллели между Путиным и Трампом. Это огромная ошибка. Не следовало бы этого делать, потому что, поверьте мне, господин Трамп нам потом это припомнит», — заявил De facto Росликов.

Словами Трампа критикует Зеленского и лидер входящей в Союз «зеленых» и крестьян партии «Латвии и Вентспилсу» Айварс Лембергс, находящийся под санкциями США и Великобритании. В своем посте он упомянул, что Зеленский хотел «послать» президента США, что он не хочет мира, а выступает за Третью мировую войну.

Прокомментировать это заявление политика по существу не пожелали ни представители правительства, ни его однопартийцы. Однако они от этой реплики Лембергса и не отмежевались четко.

«Я с ним согласен, я действительно хочу скорейшего мира, чтобы был мир, чтобы не было Третьей мировой», — сказал однопартиец Лембергса, депутат Сейма, вице-мэр Вентспилса Гунтис Блумбергс.

«Трамписты» и «путинисты» сходятся не только в своих мыслях, но даже в выборе слов. Депутат Сейма Кристап Криштопанс («Латвия на первом месте») в своей публикации в социальной сети X раскритиковал Зеленского за создание плохого имиджа и дал совет — «никогда не кусай руку, которая кормит». То же самое в тот же день заявила и официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Он кусает руку, которая его кормила». Криштопанс говорит — совпадения случайны, поскольку он не следит за заявлениями российских и белорусских лидеров общественного мнения. Однако он тоже считает, что это Зеленский спровоцировал спор с Трампом.

Убежденная сторонница Трампа, депутат Сейма Рамона Петравича («Латвия на первом месте») отметила «лайком» пост в Instagram о якобы нападках Зеленского на администрацию президента. Петравича пояснила, что поддерживает все методы Трампа, в том числе радикальные, чтобы заставить Украину начать мирные переговоры.

Решение Трампа приостановить военную поддержку, которая помогает Украине отражать российское нападение, хвалит помощник депутата Сейма Линды Лиепини («Латвия на первом месте») Сандрис Точс. Для него после муниципальных выборов может открыться путь к креслу депутата в парламенте. Точс сравнивает поведение Зеленского в Белом доме с ситуацией, как если бы кто-то пришел в Сейм в шортах и положил ноги на стол.

Идеи Трампа поддерживают правые политики во многих странах. Однако, как говорит ведущий научный сотрудник Видземской высшей школы, историк Гатис Круминьш, не стоило бы так страстно восхвалять все, что Трамп говорит и делает на международной арене.

«Со стороны достаточно узнаваемых политиков говорить такие вещи — довольно большая безответственность, потому что они дезориентируют и избирателя (..) Ему потом, если, не дай Бог, мы столкнемся с какой-то критической ситуацией, будет довольно сложно оценить, что следует делать, а что нет», — сказал Круминьш.