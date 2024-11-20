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Последовали примеру Maxima? Еще одна торговая сеть закроет все свои магазины на один день

Редакция PRESS 20 ноября, 2024 12:00

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Все магазины Lidl в Латвии будут закрыты в первый день Нового года, 1 января, сообщили агентству LETA представители SIA "Lidl Latvija".

С 24 по 26 декабря, а также 31 декабря магазины будут работать по сокращенному графику. На данный момент в Латвии 30 магазинов Lidl. 

Как сообщалось ранее, в начале ноября такое же решение приняла торговая сеть Maxima. 

«Рождество и Новый год – это обычно напряженное время в магазинах, когда идет большая активность для того, чтобы полностью подготовиться к праздникам, и коллеги в магазинах с особой заботой относятся к тому, чтобы каждая семья была обеспечена всем необходимым для праздников.

Чтобы дать коллегам возможность отметить праздники в кругу семьи и близких, в этом году мы также традиционно сокращаем время работы магазинов в праздничные и предпраздничные дни. В этом году, проводя опрос среди коллег и принимая во внимание положительные отзывы на это предложение, мы также предоставим работникам возможность провести первый день нового года вместе с семьей", - говорит Арта Тимермане, директор по продажам "Maxima Latvija".

Клиентам предлагается заранее приобрести все необходимое, чтобы в новом году без спешки насладиться ощущением праздника.

 

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