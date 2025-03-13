Помощник Путина выступил против временного прекращения огня

«Наша цель — это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности», — сказал Ушаков. «Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», — добавил помощник российского президента.

Сам Владимир Путин пока не комментировал предложение о прекращении огня на 30 дней, в том числе на линии соприкосновения.

СМИ ожидают, что он может сделать заявление после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко или встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Оба они уже прилетели в Москву в четверг.

Ушаков также сказал, что уже изложил эту позицию советнику Белого дома по национальной безопасности Майку Уолцу.

«Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии. Изложил нашу позицию по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего», — сказал помощник Путина.