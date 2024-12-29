Помогите найти! Полиция разыскивает пропавшую лиепайчанку

24 декабря она покинула свое место жительства в Лиепае на ул. Виршу и до сих пор не вернулась домой.
Была одета в розовую футболку, темную куртку, на ногах - розовые кроссовки Nike.
Если вам известно, где она находится, звоните по номеру 110.
Госполиция разыскивает пропавшую без вести Дайру Мауре.
24 декабря она покинула свое место жительства в Лиепае на ул. Виршу и до сих пор не вернулась домой.
Была одета в розовую футболку, темную куртку, на ногах - розовые кроссовки Nike.
Если вам известно, где она находится, звоните по номеру 110.
27 декабря в Большом зале Рижского русского театра Михаила Чехова, на концерте, где прозвучали хиты 80-х годов, Раймонд Паулс преподнес зрителям приятный сюрприз.
27 декабря в Большом зале Рижского русского театра Михаила Чехова, на концерте, где прозвучали хиты 80-х годов, Раймонд Паулс преподнес зрителям приятный сюрприз.
Депутат Сейма от Объединенного списка Ингмарс Лидака высказал свои соображения по поводу госбюджета и его принятия в эфире TV24, в программе Kārtības rullis.
Депутат Сейма от Объединенного списка Ингмарс Лидака высказал свои соображения по поводу госбюджета и его принятия в эфире TV24, в программе Kārtības rullis.
Об этом премьер-министр Латвии заявила в интервью Би-би-си в воскресенье.
Об этом премьер-министр Латвии заявила в интервью Би-би-си в воскресенье.
Накануне Нового года погоду в Латвии будет определять циклон, который принесет порывистый ветер и осадки - как дождь, так и снег, а после праздника ожидается возвращение мороза и снега, согласно последнему прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Накануне Нового года погоду в Латвии будет определять циклон, который принесет порывистый ветер и осадки - как дождь, так и снег, а после праздника ожидается возвращение мороза и снега, согласно последнему прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в течение ближайших суток погода станет менее приятной.
Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в течение ближайших суток погода станет менее приятной.
Накануне Нового года госпредприятие Latvijas Pasts объявило о повышении тарифов на 39% соответственно росту расходов в течение двух лет, для которых Центральное статистическое управление (ЦСУ) установило общую инфляцию в размере 3,14%, пишет публицист Арнис Клуйнис.
Накануне Нового года госпредприятие Latvijas Pasts объявило о повышении тарифов на 39% соответственно росту расходов в течение двух лет, для которых Центральное статистическое управление (ЦСУ) установило общую инфляцию в размере 3,14%, пишет публицист Арнис Клуйнис.