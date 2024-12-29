Помогите найти! Полиция разыскивает пропавшую лиепайчанку

24 декабря она покинула свое место жительства в Лиепае на ул. Виршу и до сих пор не вернулась домой.

Была одета в розовую футболку, темную куртку, на ногах - розовые кроссовки Nike.

Если вам известно, где она находится, звоните по номеру 110.