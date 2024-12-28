«Пользоваться им умеют только туземцы»: эксперт — о системе общественного транспорта в столице

Эксперт подчеркнул, что в Риге трудно понять, как "доехать от одного пункта до другого", если ты впервые прибыл в Ригу, например, из Валки. "Ну, тебе нужно добраться из Саркандаугавы в Ильгюциемс. Теперь попробуй - на каком сайте, в каком приложении написан список остановок и какое-то пояснение, как мне перескочить с одной на другую? А этот транспорт идет только из центра так вот, в виде солнышка", - показал жестами Тимротс в эфире.

Он считает, что объехать вокруг довольно сложно. Так что Тимротс подчеркнул: важно подумать, может ли этим общественным транспортом пользоваться кто-то, приехавший в Ригу в гости из региона или из-за рубежа. "Чтобы он мог понять, где этот наш проклятый трамвай едет и как он соединяется с автобусом?! Там еще огромная работа предстоит", - подчеркнул эксперт.

"Въезжаешь в Лондон, нажимаешь кнопку, и тебе Google покажет, во сколько идет какое метро и куда какой автобус", - привел пример хорошей организации общественного транспорта Тимротс. "У нас тут еще полное болото! У нас им способен пользоваться только местный знаток, который живет у этой остановки всю жизнь", - считает он.