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Полный отказ от изучения русского языка в школах: Сейм приступил к рассмотрению (2)

© LETA 8 мая, 2025 15:05

Новости Латвии 2 комментариев

Сегодня депутаты Сейма рассмотрят в первом чтении поправки в Закон об образовании, предусматривающие отказ от русского языка как второго иностранного в средней школе.

LETA cообщает, что, согласно поправкам, ученики, поступившие в 2024/2025 и 2025/2026 учебных годах в программы общего среднего, профессионального среднего или профессионально-технического образования, смогут отказаться от изучения русского языка, если учебное заведение предлагает другой иностранный язык.

Также предполагается, что учредитель учебного заведения в сотрудничестве с самим учебным заведением обеспечит возможность изучения другого иностранного языка до 1 сентября 2025 года.

Поправки необходимы для перехода на изучение официальных языков Европейского союза во всей системе образования, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По данным Минобразования Латвии на апрель 2024 года, год назад почти в половине школ вторым иностранным языком является русский. Школьники, которые до 1 сентября 2025 года выбрали его, смогут продолжать изучение до завершения девятого класса.

Начиная с 2026/2027 учебного года учащиеся смогут выбирать в качестве второго иностранного только официальные языки стран ЕС и Европейской экономической зоны или же иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Русский в число этих языков не входит.

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