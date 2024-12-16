Полиции хотят разрешить сбивать и сажать дроны

В настоящее время право использовать специальные средства и огнестрельное оружие для захвата, посадки или уничтожения дистанционно пилотируемых и автономно управляемых устройств предоставлено Государственной пограничной охране и Национальным вооруженным силам.

Как отмечает МВД, для обеспечения эффективного выполнения функций в условиях повышенной опасности такие полномочия должны быть предоставлены и полиции.