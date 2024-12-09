Politico: новые санкции ЕС против России не смогли согласовать из-за Латвии и Литвы

Две страны Балтии, по данным источников, потребовали не продлевать положение, позволяющее западным юридическим лицам работать в РФ, заявив, что в противном случае не поддержат новый пакет ограничительных мер.

Речь, как поясняет издание, идет о положении, которое было принято для того, чтобы западные компании, которые хотят уйти из России, но не могут сделать это немедленно, могли продолжать работать, а также получать разрешение на импорт и экспорт товаров, которые в противном случае были бы запрещены.

Литва и Латвия считают, что у западных компаний, которые действительно хотели уйти из России, за почти три года полномасштабной войны было достаточно времени для этого.

По словам источников Politico, Еврокомиссия пообещала учесть позицию Латвии и Литвы при подготовке следующего, 16-го пакета санкций.

Последний на настоящий момент, 14-й пакет санкций ЕС одобрил в июне 2024 года. Он среди прочего ввел ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты и обязал компании, имеющие «дочек» в третьих странах, не допускать реэкспорта в Россию технологий двойного назначения.

Агентство Reuters 6 декабря сообщало, что послы стран ЕС не смогли согласовать 15-й пакет санкций против России из-за позиции двух государств. Однако о каких странах идет речь и какие требования они выдвигают, тогда не уточнялось.