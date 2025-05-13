Почему цены на нефть во всем мире падают, а цены на топливо в Латвии — нет: Марис Краутманис

Цена на сырую нефть на мировых биржах в мае 2022 года превысила 120 долларов за баррель, но за три года она упала вдвое — даже ниже 60 долларов. 5 мая Brent составила 60,14, корзина ОПЕК — 59,86, WTI — 57,13.

40 аналитиков, опрошенных агентством Reuters в начале марта, прогнозировали, что средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году составит $74,63 за баррель, что немного выше прогнозируемого в январе значения $74,57.

Аналитики прогнозируют, что средняя цена на нефть марки WTI в 2025 году составит $70,66 за баррель, что выше показателя в $70,40 в январе. Эксперты объясняют это достаточным предложением и свободными мощностями в группе ОПЕК+, чтобы удерживать цены около 70.

«Тарифные войны», начатые президентом США, могут поставить под угрозу планы роста многих компаний, а экономический рост, скорее всего, замедлится.

Шоки поставок будут компенсированы текущими резервными мощностями ОПЕК+ в размере 5 миллионов баррелей в день, при этом основную роль будут играть страны-производители ОПЕК на Ближнем Востоке.

На колебания фондового рынка, как правило, влияют каждое заявление крупной политической силы, оптимизм или пессимизм по поводу санкций против России, спекуляции по поводу отношений США с Китаем или Мексикой, но это вызывает временный «рывок» — в целом цена на сырую нефть не сильно подскакивает и в настоящее время остается довольно низкой, даже с тенденцией к дальнейшему снижению в ближайшем будущем.

Снижение цен на сырую нефть в начале года было вызвано исключительно разговорами о том, что Трамп повысит тарифы, а страны ОПЕК+ не будут соблюдать мировые квоты и увеличивать добычу нефти. Фондовые биржи оперируют фьючерсными сделками, тогда как в реальности, на практике и в настоящем процессы происходят медленнее и менее драматично.

Высокая цена на сырую нефть в 2022 году позволила России увеличить прибыль от ее продаж в Китай и Индию, но когда цена составляет около 60 долларов за баррель, это не нравится этой стране-агрессору — тогда у россиян начинает не хватать валюты, на которую можно закупить технологии для нужд ВПК.

Однако корреляция существует.

Понятно, что цена сырой нефти в мире и цена на АЗС — это разные вещи: пока нефть превращается в топливо и попадает в розницу, ее транспортируют, хранят, перерабатывают, добавляют в нее различные присадки. В разных странах действуют разные ставки акцизов и пошлин.

Однако между ценами на сырую нефть и топливо существует корреляция. «Это можно увидеть, если сопоставить графики по нефти и топливу. Вы можете увидеть, что если цена сырой нефти на бирже имеет тенденцию к снижению или росту, это также влияет на цены на бензин и дизельное топливо в странах», — говорит Оярс Карчевскис, председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом.

Американские индексы не очень важны для латвийских топливных трейдеров, поскольку они ориентируются на цены Амстердамской фондовой биржи «AEX».

Ездить в Литву за дешевым бензином, вероятно, уже невыгодно.

Латвийские торговцы топливом облагаются акцизным налогом, который повышается каждые два года согласно графику. В прошлом году этот показатель составлял 41,4, а с 1 января этого года он составил 44, то есть вырос на 2,5 цента. Оплата производится сразу после отпуска топлива со склада — она рассчитывается и перечисляется в государственный бюджет.

До начала 2025 года топливо на заправках в Литве было значительно дешевле, чем в Латвии — иногда на целых 20 евроцентов за литр. Однако с начала года ситуация изменилась, и в первые три месяца было наоборот — в Литве все было заметно дороже. В настоящее время снова произошли изменения — на многих литовских заправках цена на топливо начинается от 1,3, а в Латвии — от 1,4.

Это связано с тем, что в Литве с 1 января акцизный налог вырос на девять евроцентов, а также вступил в силу новый налог на выбросы CO2. В то же время в Литве государственный резервный сбор ниже, а хранение товаров обходится дешевле. Это частично компенсировало рост цен. Литовский рынок топлива постепенно оправился от первого шока от акцизного налога и возвращается к норме. Цены в Литве выравниваются по сравнению с ценами в Латвии.

Цены на латвийские и литовские «Circle - K», «Neste» и «Viada» сопоставимы. Эти сети есть в обеих странах, причем в Литве цена немного выше или равна аналогичным сетям АЗС в Латвии.

Но есть еще сети АЗС, где цены существенно ниже и которые не идут ни в какое сравнение с «Circle - K» или «Neste». В Латвии это «Straujupīte», в Литве — «Saurida» и многие другие, где топливо предлагают дешевле. В этом сегменте участников рынка, пожалуй, можно найти даже более низкие цены на топливо в Литве, чем в латвийской «Straujupītė».

Оярс Карчевскис считает, что нынешняя ситуация с ценами в Литве и Латвии останется неизменной в течение всего года, поскольку существенные изменения всегда должны наблюдаться 1 января каждого года.

Цена на топливо в Эстонии выше, чем в Латвии, поскольку акциз выше и механизм расчета биотопливной смеси другой. В Латвии обязательна биотопливная смесь (рапсовое масло), а в Эстонии рассчитывается среднегодовая смесь и есть другие особенности.

Во время пандемии COVID Латвия на полтора года отменила требование об обязательном смешивании биотоплива, но теперь оно снова вступило в силу. Биотопливо намного дороже топлива, полученного из нефти, поэтому дизельное топливо становится дороже. Вот почему бывают случаи, когда дизельное топливо на заправках стоит даже дороже бензина.

В социальных сетях люди часто жалуются, что заправились на одной заправке, и машина начала «кашлять», хотя на другой заправке все было нормально. Оярс Качеревскис категорически отрицает, что качество топлива на разных станциях может быть разным. Потому что все топливо, которое поступает на легальный рынок Латвии, проходит проверку и должно соответствовать стандартам Европейского Союза.