Побит рекорд тепла для начала марта: воздух прогрелся до +17

В 14:00 самая высокая температура воздуха была зафиксирована в Лиепае - +17,1 градуса. Такая температура в первой половине марта в Латвии регистрируется впервые. Предыдущий рекорд составлял +15,5 градуса и был зарегистрирован 10 марта 2014 года в Добеле.

Местные рекорды побиты как минимум на девяти станциях метеонаблюдения - в Айнажи, Лиепае, Павилосте, Приекули, Руцаве, Салдусе, Стенде, Вентспилсе и Звейниекциемсе, при этом не только для 10 марта, но и для первой декады месяца.

За пять последних дней в Латвии побито уже более 60 температурных рекордов.

Нетипично высокая температура воздуха в эти дни фиксируется и в других регионах Европы.