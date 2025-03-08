По дороге из Санкт-Петербурга разбился автобус Lux Express

"Водитель автобуса — большой профессионал, — говорит пассажирка. — Автобус ехал прямо, насколько я поняла, внедорожник поворачивал налево. За рулем был пожилой мужчина. Он выехал на нашу полосу движения, водитель автобуса сигналил, оттормаживался, как мог. Если бы не его реакция, то, думаю, так легко бы мы не отделались", - рассказывает пассажирка автобуса Екатерина.

По её словам в автобусе никто не пострадал.

"По поводу состояния водителя автомобиля слышала, что он жив. Также слышала, что в машине была еще пожилая женщина, она тоже не пострадала. Но на сто процентов подтвердить не могу".

По словам свидетелей, для пассажиров Lux Express организовали пересадочный автобус, чтобы все могли продолжить поездку.

"Очень оперативно, меньше, чем за десять минут", — подтвердила Екатерина.