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По 5000 евро за ребенка: семье родившихся в Риге тройняшек выплатят щедрое пособие

© LETA 25 марта, 2025 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA

Министерство благосостояния выплатит из средств на непредвиденные расходы семье родившихся в Риге тройняшек единовременное социальное пособие в размере 15 000 евро, подтвердили во вторник в правительстве.

С 1993 года семьям, в которых родилась тройня, оказывается единовременная материальная поддержка - 15 000 евро. Пособие не облагается подоходным налогом с населения, его выплату обеспечивает Минблаг. Это пособие предназначено для материальной поддержки семей, так как одновременное рождение и уход за тремя детьми влечет за собой значительные дополнительные расходы.

Такое единовременное пособие в 2013 году было выплачено одной семье, в 2014 году - пяти семьям, в 2015 году - трем семьям, а в 2016 году - двум семьям.

В 2017 году пособие получили две семьи, в 2018 году - четыре семьи, а в 2019 году - одна.

И в 2020, и в 2021 году такое же пособие выплатили одной семье, в 2023 году - трем семьям, а в прошлом году такое пособие не выплачивалось.

В четверг, 27 марта, в 12:00 министр благосостояния Рейнис Узулниекс поздравит семью лично, отправившись в Рижский роддом.

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