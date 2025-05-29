Плюсы готовой еды Новости партнеров Редакция PRESS 29 мая, 2025 19:17 Новости партнеров

Сегодня мы дегустируем блюда из совершенно нового, только что появившегося предложения Meistara Marka. Это 28 блюд из латвийской и мировой кухни, среди которых мы обнаружили также вегетарианскую гастрономию и - чего не было раньше - ассортимент для праздничного стола!

Среди новинок есть то, что можно назвать основными для обеда или ужина, – например, куриное филе с грибами и перловкой, рыбное филе с гарниром, а также филе минтая с овощами и рисом. Для тех, кто склонен к более экзотической кухне, в предложении есть свинина по-азиатски — как отдельное блюдо, так и в комбинации с рисом. Также доступен сочный шашлык из курицы — как в традиционном исполнении, так и с жареным картофелем.

…Не будем ханжами – в реалиях нашей жизни готовая еда сильно выручает. Кроме того, позволяет вести себя более экологично и, как ни удивительно, экономить не только время и силы, но и деньги.

Главное тут – высокое качество этой самой еды, чтобы все было аппетитно - как у мамы дома. То есть все это должно быть вкусно приготовлено и соответствовать нашим вкусовым пристрастиям, национальной гастрономии и всегда популярной классической европейской кухне.

Искомое равновесие «цена – качество» дает один из самых популярных брендов в стране - Meistara Marka (это Maxima Latvija). По словам заведующей отделом производства продуктов питания Виктории Богдановой, каждый день предприятие заботливо снабжает латвийцев готовой едой и вкусной выпечкой — в меню фабрики-кухни 236 самых разных готовых блюд. А большой выбор – всегда хорошо, вкусы-то у всех отличаются...

«Уверена, что новинки Meistara Marka станут отличным выбором для тех, кто хочет поесть быстро, вкусно и по доступной цене, — цена сбалансированного основного блюда начинается с 2,99 евро», — рассказывает Виктория Богданова и показывает нам витрину в торговом зале Maxima Latvija, заставленную ассортиментом еды от Meistara Marka, — да, цены не самые высокие. Скорее даже низкие.

Каждый день – разнообразное меню!

Вообще-то я люблю готовить, особенно что-то вкусное и необычное по выходным, — подсмотреть рецепт у блогера-повара и попробовать его повторить. Однако в реальной жизни часто бывают столь загруженные дни, когда физически не успеваю ничего сделать на кухне. И готовая еда от Meistara Marka становится завтраком, обедом или ужином, а часто всем вместе.

У многих латвийцев, сами знаете, нет постоянной возможности в обеденный перерыв питаться в ресторанах или кафе. Альтернатива – готовая еда от Meistara Marka.

Кроме того, чтобы сделать селедку под шубой или испечь фокаччу, требуется не только определенный навык, но и дополнительное время. Поэтому часто бывает куда проще приобрести уже упакованное и готовое к употреблению блюдо: это очень удобно.

Опять же, готовая еда позволяет быть намного более бережливым. Подумайте сами – человеку, который живет один, подчас сложно мыслить, что называется, маленькими порциями. А кастрюлями и сковородами готовить нерентабельно, часть можно и не съесть. Не хочется питаться чем-то одним в течение всей недели. Что тогда делать с едой, которая уже, во-первых, не первой свежести, а во-вторых, надоела: выбрасывать?

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ) за 2021 год, в Латвии больше всего домохозяйств, состоящих всего из одного человека. Таковых, согласно статистическим данным, 41%. Чаще всего такие домохозяйства встречаются в Риге, а реже всего – под Ригой. И почему бы ему сегодня не купить себе на обед или ужин то же ризотто с овощами или филе минтая под соусом? А завтра – нежнейшую куриную котлетку с пюре? И таким образом иметь разнообразный стол каждый день (что добавляет радости) и экономить бюджет. А еда от Meistara Marka - не без изыска, порции - не маленькие, цена доступная.

Где еще прячется экономия?

Многие до сих пор считают, что готовая еда – дороже. Но если учесть, что:

– вы не тратите деньги на лишние ингредиенты, которые потом портятся,

– не включаете плиту (экономия на электричестве/газе),

– в случае с Meistara Marka за 3,99 евро можно купить обед из трех блюд.

Поэтому Meistara Marka в ценовом плане часто получается даже выгоднее, чем «домашняя кухня с нуля».

Классика + новые блюда

"Когда мы разрабатывали новое предложение Meistara Marka, мы думали о том, чтобы наши новые блюда были жителям Латвии и по вкусу, и по карману, - так прокомментировала обновленный ассортимент Meistara Marka шеф Виктория Богданова. – Могу сказать, что в топе блюд 2024 года – классика латвийского вкуса (которая осталась в нашем меню в этом году). На первом месте - салат «Цезарь» с куриной грудкой, на втором по популярности – да-да, селедка под шубой, на третьем – котлета из курицы с картофельным пюре и грибным соусом.

Мы отлично понимаем, что в наши дни люди хотят есть вкусно, здоровую пищу, бюджетно выгодную, вегетарианскую и традиционную для Латвии (ту же свинину), но при этом не желают или не могут тратить на приготовление еды свое время. Поэтому новая линия блюд Meistara Marka предоставляет клиентам такую возможность!»

Среди новых блюд Meistara Marka - то, что мы с вами уже ждали:

– салат с булгуром и овощами;

– поке с куриной грудкой и киноа;

– лаваш с сырной начинкой;

- ризотто с овощами;

– свинина по-азиатски с рисом;

– шашлык из куриного мяса с картофелем;

– филе рыбы с гарниром;

– филе минтая с рисом и овощами;

– фокачча с тремя сырами;

– фокачча с вяленым мясом.

Все из этого списка попробовала – вкусно, даже очень. Цена на вторые блюда - 3-4 евро, что сегодня совсем даже и не много. Мне позволили посмотреть, как работает фабрика-кухня Meistara Marka. Что вам сказать: очень чисто, продукты свежие.

«Люди должны понимать, - говорит Виктория Богданова, - что изделия готовой кулинарии регулируются жесткими надзорными и санитарными нормами. Мы используем современное оборудование. Наши повара, между прочим, большие профессионалы. В основном мы используем латвийские продукты от местных производителей.

Состав блюд полностью совпадает с тем, что написано на упаковке! Поэтому тем, кто строго следит за калорийностью блюд, с нашей продукцией это делать намного проще – все данные энергетической ценности каждого блюда, а также о количестве белков, жиров и углеводов указаны на каждой упаковке.

…Готовая еда — это не «обман домашней кухни», а ее логичное продолжение в реальном мире. Главное — выбирать качественную кулинарию: с хорошими ингредиентами, без лишней химии, приготовленную с душой. Тогда ваш ужин будет не только вкусным, но и по-настоящему умным решением.

Приятного аппетита — без лишнего стресса!

Катя МАКС