Пенсии, зарплаты и новый необлагаемый минимум в 2025 году: сколько будет по-новому?

Налоговый рывок

Необлагаемый минимум – 1 000 евро

Новый год принесет пенсионерам повышение не облагаемого подоходным налогом населения (IIN) минимума в два раза – с 500 до 1 000 евро.

Это относится к пенсиям по старости, по инвалидности, пенсиям по потере кормильца.

Вместе с тем с 1 января 2025 года вводится повышенная ставка подоходного налога на жителя - 25,5% (ранее – 20% и 33%). Это означает, что к сумме пенсии, превышающей 1 000 евро, применяется IIN в размере 25,5%...

Неработающим пенсионерам

Минимум применяется автоматом

Если получатель пенсии не работает, то ему ничего делать не нужно. С 1 января 2025 года VSAA применит к пенсии необлагаемый минимум в размере 1 000 евро.

ПРИМЕР. Владимиру назначена пенсия по старости в размере 650 евро. В 2024 году, когда не облагаемый налогом минимум составлял 500 евро, VSAA платила Владимиру 620 евро каждый месяц, поскольку из суммы, превышающей не облагаемый налогом минимум, вычитался налог IIN в размере 20%: 150 : 100 х 20 = 30 евро. 650 – 30 = 620 евро.

В 2025 году необлагаемый минимум составит 1 000 евро, поэтому VSAA будет выплачивать Владимиру пенсию в полном размере – 650 евро...

Работающим пенсионерам

Надо распорядиться своим минимумом

Необлагаемый пенсионный минимум работающего пенсионера будет применяться с учетом места предъявления налоговой книжки зарплаты.

Каждый работающий пенсионер имеет возможность свободно выбирать, как будет применяться и распределяться необлагаемый минимум в 1 000 евро:

* 1 000 евро применяется к пенсии, если налоговая книжка заработной платы подается в VSAA;

* 500 евро применяется к пенсии, а 500 евро к зарплате – если налоговая книжка зарплаты подается работодателю.

Если налоговая книжка подана до 15-го числа текущего месяца, изменения VSAA в применении необлагаемого минимума применяются с 1-го числа следующего месяца;

- если после 15-го числа, то изменения применяются с 1-го числа последующего месяца.

Если налоговая книжка уже находится у работодателя, то пенсионеру при желании разделить налоговый минимум делать ничего не надо. Если же он хочет оставить его применимым к пенсии, то надо забрать книжку у работодателя и передать в VSAA.

Эти все операции производятся на портале электронного декларирования Службы госдоходов (VID EDS).

Подав в 2026 году в Службу госдоходов годовую декларацию о доходах за 2025 год, пенсионер сможет получить возмещение IIN в размере 25,5% за неиспользованный не облагаемый налогом минимум.

ПРИМЕР. Валентине назначена пенсия по старости в размере 700 евро, она также получает зарплату в размере 900 евро. В начале января (до 15-го числа) Валентина забрала у работодателя налоговую книжку заработной платы в системе электронного декларирования (EDS VID), чтобы применить необлагаемый минимум в 1 000 евро только к пенсии за февраль.

В таком случае с февраля VSAA будет выплачивать назначенную Анне пенсию в полном размере - 700 евро. Поскольку необлагаемый минимум составляет 1 000 евро, в 2026 году при подаче годовой декларации о доходах за 2025 год ей будет возмещен переплаченный налог в размере 25,5% от неиспользованного необлагаемого минимума в 300 евро (1 000 - 700), так как она использовала только 700 евро для пенсии. С другой стороны, работодатель удержит IIN с первого евро зарплаты.

Поскольку налоговая книжка Валентины была подана работодателю в январе, необлагаемый минимум в январе автоматически делится: 500 евро применяется к пенсии и 500 евро к зарплате.

Часть пенсии, превышающая 500 евро, облагается IIN в размере 25,5%. Значит, VSAA в январе выплатит Валентине пенсию в размере 649 евро. (200 : 100 х 25,5 = 51 евро. 700 – 51 = 649 евро). Тогда как в 2024 году пенсионерке выплачивали 660 евро. Ставка подоходного налога - 20%, соответственно 700 – 40 = 660 евро.

Когда в марте 2026 года Валентина подаст в VID декларацию о годовых доходах, государство вернет ей переплаченный IIN за период с января по декабрь 2025 года, когда необлагаемый минимум применялся только к пенсии. IIN 11 месяцев от неиспользованного ежемесячного необлагаемого минимума составит 841,50 евро. (300 евро х 11 : 100 х 25,5% = 841,50 евро).

Как будет применяться необлагаемый минимум, если пенсия больше его размера, то есть 1 000 евро, и пенсионер еще работает?

ПРИМЕР. Юрию назначена пенсия в размере 1 200 евро. Плюс он работает и налоговую книжку сдал работодателю. Тогда с 1 января к пенсии применяется не облагаемый налогом минимум 500 евро.

Из пенсии вычитается IIN в размере 178,50 евро (1 200 – 500: 100 х 25,5), и сумма выплачиваемой ему пенсии составит 1 021,50 евро (1 200 - 178,50).

Работодатель также применяет к зарплате разделенный не облагаемый налогом минимум пенсионера в размере 500 евро...

(!) Работающие пенсионеры, которые представили своему работодателю налоговую книжку заработной платы, уже будут иметь необлагаемый минимум в 500 евро, применимый к выплаченным в январе пенсиям, но не к полученной зарплате.

Зарплату за декабрь работодатель выплачивает в январе, поэтому в январе она будет в прежнем размере. Пенсионер получит зарплату за январь в феврале, тогда и увидит применяемый к зарплате пенсионерский минимум в размере 500 евро...

И другие льготы

Есть выбор – применить ежемесячно или за год

Налоговые льготы для иждивенцев и дополнительные льготы для инвалидов и политически репрессированных лиц по-прежнему будут применяться тем плательщиком дохода, которому подана налоговая книжка.

То есть если работник не передал налоговую книжку работодателю, тот при выплате зарплаты не применяет к нему дополнительный необлагаемый минимум.

В свою очередь работник может его получить за весь год при подаче годовой декларации о доходах.

Узнать, куда была сдана налоговая книжка заработной платы, можно:

- в системе электронного декларирования VID EDS;

- позвонить по консультационному телефону VID 67120000;

- задать вопросы письменно в разделе VID Saraksts ar VID;

- проконсультироваться в ближайшей Службе государственных доходов или в государственном и самоуправления центре обслуживания клиентов по всей Латвии;

- спросить у своего работодателя...

Перерасчёт пенсий

Теперь будет производиться без заявления пенсионера

Недавно мы писали об инициативе на Manabalss.lv делать перерасчет пенсий для работающих пенсионеров без их участия. То есть чтобы пенсионерам не надо было раз в год подавать заявление. Сейчас кто-то забывает, кто-то подает раньше. А так - доверим VSAA это ответственное дело... И инициатива таки получила поддержку законодателей.

Сейм принял в третьем чтении поправки к Закону о государственных пенсиях, предусматривающие автоматический перерасчет пенсий, если после назначения пенсии по старости или инвалидности субъект уплачивает взносы социального страхования.

Принятые поправки указывают, что автоматический перерасчет пенсии производится не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета пенсии или через 12 месяцев после назначения пенсии, считая этот период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в который назначена пенсия. Такой порядок действовал и ранее.

(!) Перерасчет пенсии будет производиться 1 апреля каждого года.

Если получатель пенсии захочет, чтобы пенсия была пересчитана в другую дату, то он должен будет подать заявление, в котором указать, в какой месяц 1-го числа пенсия в дальнейшем подлежит автоматическому перерасчету.

Первый автоматический перерасчет пенсии произойдет 1 апреля 2026 года и далее ежегодно.

То есть у работающих пенсионеров будет два праздника в году: октябрь – месяц индексации пенсий и апрель – месяц перерасчета пенсий. Все в плюс...

(!) Больше информации – на домашней страничке Госагентства социального страхования: vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА