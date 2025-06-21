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Паромное сообщение с Ригой может возобновиться следующей весной; ждем?

© Lsm.lv 21 июня, 2025 15:45

Бизнес 0 комментариев

Регулярное паромное сообщение с Ригой прекратилось около пяти лет назад, его неоднократно обещали возобновить, но безуспешно. Год назад мэр Риги Вилнис Кирсис надеялся, что паромы можно будет вернуть в Ригу нынешним летом, но уже прошлой осенью признал, что у коммерсантов не хватает для этого плавсредств. Теперь кандидаты в столичные мэры от "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс заявляет, что положительного результата переговоров можно ждать весной будущего года, сообщает Латвийское радио.

В рижском порту в этом году причалит на четверть больше круизных судов, чем в прошлом - всего их будет 84, на этих судах прибудут туристы в основном из США, Германии и Великобритании. А вот регулярное паромное сообщение не возобновится и в этом году.

Клейнбергс сказал, что в начале года в Минсообщении вопрос поездок в Стокгольм обсуждался дважды, причем в одном из обсуждений участвовали представители предприятия Tallink.

"Мы в принципе договорились, как можно достичь возобновления паромного сообщения уже в апреле следующего года. Раньше, по крайней мере, с участием Tallink, не получится, поскольку нужен ряд подготовительных работ. Суда, которые были здесь, уже не в том состоянии. Там несколько проблем - вопросы маркетинга, эмиссионных квот. Они заявили, что одна из больших проблем - терминал, у него очень плохое качество", - пояснил Клейнбергс.

Терминал Рижского пассажирского порта - частное предприятие, оно требует за обслуживание Tallink слишком много денег. Поэтому, возможно, нужно подумать о строительстве нового терминала, рассуждает Клейнбергс: "Этот вопрос будет у меня на столе. Считаю, что для ганзейского города - вопрос чести, чтобы было повседневное паромное сообщение из Риги. Возможно, это не столько финансовый вопрос, сколько вопрос нашего самосознания, вопрос уважения, в том числе по отношению к рижанам".

Однако на вопрос, за какое время можно было бы восстановить паромное сообщение из Риги, Клейнбергс ответить не смог, заявив, что многие соображения от Рижской думы не зависят.

Кирсис, который в думе нового созыва скорее всего займет пост вице-мэра, в свою очередь, считает, что поначалу регулярное сообщение будет убыточным и, возможно, несколько лет его придется дотировать.

Сколько это будет стоить самоуправлению, Кирсис предпочел не озвучивать, сославшись на коммерческую тайну: "Было бы хорошо, если бы это паромное сообщение было, но оно - не панацея. Его не надо так высоко ставить, будто от него зависит рижский и латвийский туризм. При анализе данных по туризму мы видим: у Таллина есть паромное сообщение со Стокгольмом, но шведских туристов в Риге больше, чем в Таллине. Так что для туризма все же важнее аэропорт. Я имею в виду, если мы говорим именно о Скандинавии, Швеции".

Кирсис также воздержался назвать конкретное время, когда может быть восстановлено паромное сообщение, отметив лишь, что надо стремиться сделать это до будущего лета.

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