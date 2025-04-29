Палатка жадности Новости партнеров Редакция PRESS 29 апреля, 2025 12:35 Новости партнеров

Латвийский инфлюэнсер поставил палатку у Maxima Latvija, чтобы отхватить всё самое вкусное, самое нужное – по самой невероятной цене. И да, он — гений…

...Пока мы спали в своих уютных кроватях, кто-то всю ночь боролся за экономию своего бюджета. Именно поэтому на улице Русова, 1, у магазина Maxima Latvija в Риге, прямо на асфальте выросла палатка. Оказалось, что это не очередной кемпинг-фестиваль, а серьезная операция “Как выйграть на распродаже века”.

Главный герой истории — популярный латвийский блогер Армандс Яунземс.

Что сделал Армандс? С ночи он залег на ночевку прямо у магазина. Все потому, что, как показывает опыт, кто первым встает — того и тапки… и стиральные порошки. И еще много чего.

“Люди в Латвии любят скидки, и они всегда были на шаг впереди по сравнению со мной. В прошлый раз на распродаже я не успел прийти вовремя и купить все, что хотел. Все самое лучшее уже было раскуплено другими, теми, кто оказался быстрее меня. Поэтому в этом году я решил быть умнее — ждал в очереди всю ночь. Это потребовало терпения и выносливости, но на этот раз я был уверен, что никто меня не обгонит т я приобрету все, что хочу!”, — откровенно делится инфлюэнсер.

Арманд все правильно сделал – и рекламу себе, как блогеру и, что важно, огромную экономию своему кошельку. Maxima Latvija в этом году не шутит: в складской распродаже замечена не только всякая полезная техническая и прочая бытовая аппаратура, но и реальные съестные сокровища — от кофе до соли и сладостей.

“В этом году помимо промышленных товаров мы также включили продукты питания — от консервов, масла, круп, сладостей, макарон, кофе, чая, соли, сахара до других товаров бакалеи, предоставляя клиентам возможность приобрести необходимые повседневные продукты по еще более выгодной цене.

В общей сложности во время складской распродажи предложено более 30 000 товаров, а цены начинаются -- с 9 центов. Это самые низкие цены в каждой категории, дешевле уже не будет”, — обещает Лиене Дупате-Угуле, коммуникационная королева Maxima Latvija.

30 000 товаров по копеечной цене? Тут не только палатку ставить — можно было бы еще и сторожевую башню построить. Но, как говорится, кто не рискует, тот ест гречку по полной цене...

Организаторы сразу предупредили покупателей: в магазинах будет жарко! Настоящая битва тележек, списков покупок и сканеров. Поэтому Maxima Latvija советует: “Мы рекомендуем посещать магазин ранним утром или поздним вечером, когда клиентов все-таки обычно меньше”.

Совет -- если не хотите зависнуть в очередях, вооружайтесь приложением Maxima с функцией “Сканируй сам” — сканируете товар телефоном и на кассе не страдаете.

Людмила ВЕВЕРЕ.

Подробный гид по выживанию на этой эпичной распродаже, которая продлится до 7 мая -- здесь: https://www.maxima.lv/letakvairsnebus.