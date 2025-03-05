«От возраста не убежишь»: юбилей Елены Яковлевой

5 марта Елене Яковлевой исполняется 64, и она по-прежнему востребованная актриса. Трудно поверить, что когда-то звезда театра и кино работала библиотекарем, картографом и комплектовщицей на заводе. Впрочем, даже диплом ГИТИСа не гарантировал мгновенного успеха: хотя в 80-е Яковлева много снималась, громкая слава пришла к ней только в 1989-м, с выходом «Интердевочки». Ну а дальше все пошло как по маслу: яркие разноплановые роли в сериалах и полнометражных лентах, запоминающиеся персонажи на сцене.

Елене Яковлевой повезло встретить родственную душу: с Валерием Шальных она счастлива 40 лет. Но с кем актриса пыталась построить отношения до союза с Валерием Александровичем? В день рождения Яковлевой рассказываем все о ее личной жизни.

Три любви

В ГИТИСе у студентки отбоя не было от поклонников, но самым настойчивым и упорным оказался Виктор Раков. «Мы некоторое время „романились“, а потом расстались на втором курсе. Она была достаточно пухленькой. Это потом уже похудела, и ей это очень шло», — вспоминал актер о первой любви.

Расстались студенты мирно, осознав, что юношеские чувства никогда не перерастут в крепкий союз. Вскоре Яковлева переключилась на другого однокурсника, Сергея Юлина, и на этот раз вышла за избранника замуж. Как оказалось, артистка поспешила с важным решением: брак распался уже через полгода.

«Просто все мои подружки повально выходили замуж. И я как-то заодно, но потом мы оба подумали, что не получится жить вместе. Там все уже шло к концу, он уехал в Читу к маме с папой. Спустя много лет я была на гастролях там, а он оказался главным режиссером театра, где я выступала. Сергей пришел с женой ко мне в гримерную, она была в положении. Мы мило пообщались», — рассказывала Яковлева.

Главная любовь

Устроившись в «Современник», артистка стала общаться с Валерием Шальных. Поначалу коллеги были просто приятелями. На гастролях они много гуляли и разговаривали, а после одной из таких поездок присмотрелись друг к другу. Не желая тратить время даром, влюбленные съехались: сперва ютились в комнате в общежитии, затем — в небольшой квартирке напротив «Матросской тишины».

Только спустя пять лет актеры расписались в Грибоедовском загсе Москвы. По признанию Елены, брак они зарегистрировали, чтобы на гастролях заселяться в один номер. Впрочем, об этом шаге артистка никогда не жалела: во-первых, в союзе родился сын Денис, во-вторых, несмотря на мысли о разводе, возникавшие во время бурных ссор, всерьез и надолго супруги никогда не расходились. «Нервы, кажется, что терпеть больше уже не можешь. Выпады какие-то эмоциональные: два артиста в семье», — поясняла звезда причины конфликтов в доме.

Интересно, что однажды в период кризиса в отношениях в квартире появился больной спаниель, и уход за питомцем помог супругам помириться. Яковлева в принципе обожает животных, особенно собак, так что сейчас «воспитывает» четверых любимцев с необычными кличками: псов зовут Рваное Пузо, Ярус, Алекс и Юстас.

В последние годы актриса и вовсе перестала ругаться с мужем по мелочам. «Надоело, тем более что мы всегда знаем, чем закончится скандал — помиримся, — поясняла звезда. — За столько лет совместной жизни мы срослись с супругом: знаем, что другой скажет в следующую минуту, что сделает. Мы, безусловно, добрые товарищи. Люблю, когда муж делает сюрпризы — моет посуду или пылесосит. Валера сейчас не работает, он на пенсии, помощницы по хозяйству у нас нет. Я из-за работы не успеваю заниматься домашними делами. Иногда, конечно, приходится вспоминать, что я тоже умею убираться. Вот так и справляемся сами».

Своенравный сын

Последние несколько лет окружающие только и делают, что обсуждают единственного наследника Яковлевой. Внимание общественности привлекали, прежде всего, многочисленные татуировки Дениса, особенно, на лице. Необычное хобби началось с возмущения парня работой «Почты России»: новогодние подарки родителям пришли с опозданием, и Шальных набил надпись «Русская почта».

«Я же понимаю, что это больно, но он такой. Он себя так чуть-чуть наказывает, может, потому что Скорпион по гороскопу», — рассуждала актриса.

Звезда была против татуировок наследника, но всегда защищала его перед другими: мол, зато сын не наркоман, не негодяй, а человек, занимающийся бодибилдингом и ведущий здоровый образ жизни. К слову, Денис учился на режиссера, однако бросил это дело, когда всерьез увлекся фитнес-культурой и созданием музыки.

В 2015-м Елена Яковлева объявила, что сын собрался жениться на своей возлюбленной Маргарите, однако в итоге помолвку расторгли: в быту молодые люди оказались несовместимы. Через несколько месяцев парень познакомил маму с новой избранницей Викторией Мельниковой, а в 2017-м прогремела новость о тайной свадьбе пары.

«Денис и Вика не хотели устраивать пышный праздник с кучей гостей, — делился Владимир, друг Шальных. — Пригласили лишь фотографа и пару знакомых. Они даже не стали заморачиваться с костюмами жениха и невесты. Денис сразу заявил: «Я буду в черном!» — ну а Вика предпочла классическую белую рубашку и юбку. Зато они были самыми модными в загсе!»

Казалось, отношения с женой вдохновляли Дениса на свершения: он работал воспитателем и парикмахером, дебютировал на театральной сцене, снял собственный клип. Но спустя полтора года наступила черная полоса — брак распался из-за измен мужчины, а из барбершопа его уволили.

Скандальные истории продолжались: то Денис красил бороду в розовый цвет, то сводил татуировки, то снова набивал на теле рисунки, начинал встречаться с кем-то, но быстро расставался. Неоднократно Яковлева говорила, что сын еще ищет свое место в жизни. Судя по всему, так и есть: сейчас 32-летний мужчина подрабатывает барбером и фитнес-тренером, занимается бодибилдингом и рассказывает подписчикам о любимых котах. О внуках актриса пока и не мечтает — по словам наследника, он не готов стать отцом и лучше заведет еще одного питомца, чем ребенка.

Проблемы со здоровьем и борьба за молодость

Как актриса, Яковлева привыкла к вниманию окружающих, но вот чего она терпеть не может, так это дезинформацию. В 2014-м появились тревожные слухи о кончине звезды кино: оказалось, актриса рассказала в интервью о клинической смерти, а дальше сработал эффект «сломанного телефона». Но что же произошло с артисткой?

Однажды ей резко стало плохо прямо на сцене, скорая забрала звезду сразу после спектакля. Диагностировав Яковлевой скрытую язву желудка, доктора приняли решение провести срочную операцию под наркозом. Что-то пошло не так, сердце артистки остановилось, и врачам пришлось потрудиться, чтобы вытащить пациентку с того света. Буквально, ведь актриса уже чувствовала, как летит по тоннелю.

«Страха я не испытывала совсем. Впереди маячил яркий свет. Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами. Вскоре пришлось возвращаться — я пришла в себя», — вспоминала звезда.

В дальнейшем актриса не раз сталкивалась с проблемами со здоровьем: вследствие травмы у нее сломались два ребра, на три месяца артистка теряла голос, лечила ухо. В феврале 2022-го директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил об отмене спектакля из-за болезни Яковлевой. Впрочем, к врачам звезда обращалась не только из-за недугов. Елена Яковлева стремилась сохранить молодость, в чем ей помогали «уколы красоты» и пластическая хирургия.

«Где-то в 40 лет я убрала мешки под глазами. И в 41 год я сделала себе круговую подтяжку у очень хорошего косметолога, который делал еще в советские времена Гурченко. Это была первая операция, потом он ей отказался делать, потому что посчитал, что уже не надо — будет перебор», — делилась Елена в телепрограмме.

На редких снимках без макияжа у актрисы заметны морщины в области глаз, что неустанно подмечают хейтеры. Однако поклонники уверены, что кумир прекрасно выглядит для своего возраста. «Мне неприятна сама мысль о старости, — признавалась Яковлева в интервью для YouTube-канала. — Периодически я делаю „уколы красоты“, но из-за напряженного графика нарушаю системность и пропускаю инъекции. Понимаю, что не смогу убежать от возраста. Этот вопрос заставляет меня нервничать, переживать, но подстегивает к борьбе за красоту».