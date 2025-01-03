«Осторожно, едет агрессивно»! На улицах появились «фейковые» скорые

Автор поста утверждает: "Сначала я подумал, что мимо пролетает СНМП, но позже оказалось, что это какая-то другая кантора. Ездит агрессивно, не показывает повороты и т. д. Лиене Ципуле - как частное лицо может получить 1:1 автомобиль СНМП?»

Глава СНМП Лиене Ципуле оперативно отреагировала на эту новость, заявив, что служба действительно столкнулась: «Мы столкнулись с такой проблемой. Мы обсуждаем с Министерством здравоохранения возможные решения, позволяющие отличить медицинский транспорт от транспорта скорой помощи. В настоящее время регламент распространяется только на оперативный медицинский транспорт, который может приобрести каждое медицинское учреждение Латвии, если оно соответствует требованиям».