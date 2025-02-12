Остапенко обыграла четвертую ракетку мира, выйдя в четвертьфинал в Дохе

В интервью организаторам после победы Остапенко призналась, что чувствует себя в Дохе по особому, поскольку в 2016 году она впервые вышла в финал крупного турнира в Катаре.

Остапенко занимает 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Следующей её соперницей станет туниска Онс Жабёр (35-е место в рейтинге WTA) или американка София Кенин (73-е место в рейтинге WTA).

Турнир в Дохе с призовым фондом 3,66 млн евро продлится до 15 февраля. Победитель турнира получит 1000 рейтинговых очков.