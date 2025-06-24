Остался без квартиры «по-родственному»: житейское

Эта драматическая история начиналась обычно. Редакция получила письмо от читателя, назовем его Николаем Ивановичем. Он просил консультацию – хотел оформить дарственную на свою квартиру на родственника и спрашивал: куда надо обращаться, сколько это может стоить?

Зная, что ситуации с дарением квартир стариками не раз оборачивались трагедией для дарителей, мы попросили читателя (с обещанием анонимности) подробнее рассказать о ситуации и причинах, по которым он решил сделать родственнику такой щедрый подарок...

Была счастливая семья

Николай Иванович, волнуясь, рассказал свою историю:

- Квартиру эту мы с женой получили от государства в начале 1980-х, до этого жили в коммуналке, - начал свой рассказ читатель. – Родился сын, и мы были счастливы в этой чудесной квартире в зеленом районе столицы. Рядом Даугава, четыре трамвайные остановки – Центральный базар...

Но в конце 90-х в аварии на дороге погиб сын, а через несколько лет ушла из жизни и жена. И остался он один в квартире площадью 56 квадратных метров плюс лоджия, где все напоминало о годах счастливой жизни.

- Фотографии, любимые шторы жены, люстра, которую мы покупали в комиссионке, – она хотела непременно хрустальную. Гантели сына под кроватью – в его комнате все так и осталось, как при его жизни, - делится горем читатель. – А я живу в гостиной. Здесь - друг телевизор, радио весь день что-то рассказывает, выхожу в магазин. Мне в мои 80 много не надо...

Старые знакомые и друзья уходили в мир иной, общение сузилось до коротких приветствий с соседями.

Сестра, которая младше его на 10 лет, давно жила в Германии и приезжала раз в два-три года – проверить жильцов, которым она сдавала свою квартиру. Тогда она навещала брата, ходили вместе на кладбище - к родителям на могилы, а Николай Иванович – к жене и сыну.

В гости к дяде

Год назад к нему начал захаживать племянник – Вадик, сын сестры. Ему уже было 40 лет, а он все «бегал по верхам», как говорит Николай Иванович. К матери в Германию ехать не хотел: там работать надо, говорит, а здесь и так можно прожить, не утруждаясь.

- Чем он занимается, я не знаю, говорил, что в юридическом бюро работает: он пару лет учился на юрфаке, давно, потом, по его словам, «искал себя»...

Николай Иванович рассказал, что много лет его не видел, разве что на похоронах сына, когда племянник еще был подростком. А тут вдруг стал заходить чуть ли не каждую неделю.

- Виски принес и сам выпил, а торт в холодильнике еще долго стоял, я стараюсь не есть жирного, - продолжает читатель. – Я ему говорил, что хватит уже прыгать, надо обзавестись семьей, найти хорошую работу, может быть, даже в какую-то партию вступить - вон сколько нынче молодых депутатов...

Но у Вадика, оказалось, была своя цель. В очередной раз забежав к дяде, он сообщил, что встречается с хорошей девушкой, но она из Резекне, а в Риге учится и надо им где-то жить. А снимать жилье дорого. Так племянник переехал в квартиру дяди, обосновался в комнате его сына, обещав ничего не менять. Невеста, к счастью, пока не переселилась, да и сам Вадик дома бывал редко.

Вместе с тем счета за квартиру росли, и Николай Иванович, получающий пенсию меньше минимальной зарплаты, как и большинство честно трудившихся пенсионеров, стал испытывать материальные трудности. Осторожно спросил племянника, который успешно опустошал холодильник, когда приходил: не сможет ли тот платить хоть немного за квартиру, электричество?

Как рассказал читатель, Вадик тут же выложил 50 евро и сказал, что «нет проблем». В следующий раз еще принес столько же. И старик подумал, что все его небольшие проблемы решены на старости лет.

Поэтому он достаточно легко согласился переписать, то есть подарить, квартиру племяннику. Не в могилу же ее брать с собой... Хотя юридически в случае его кончины собственность так и так перешла бы к его сестре, то есть осталась в семье. Но Вадик был в плохих отношениях со своей матерью и понимал, что ему ничего не достанется. Поэтому и решил форсировать события...

Бесчестная сделка

- Принес мне книжку с законами, а я по-латышски не очень. Показал статью, где говорится, что я могу подарить ему квартиру, а сам проживать там до конца жизни, - рассказал Николай Иванович. – Тогда я и написал письмо в редакцию с просьбой разъяснить мне, как правильно это сделать. Но Вадик повел меня к нотариусу уже на следующий день...

После этого визита и подписания документов племянник пропал, денег на оплату коммунальных услуг больше не давал. Более того, услуги нотариуса оплатил тоже Николай Иванович, хотя это должен был сделать новый владелец собственности.

Зато, как оказалось, Вадик проявил большую прыткость, чуть ли не на следующий день сбегав в Земельную книгу и зарегистрировав свою новую собственность. Потом стали приходить какие-то люди – смотреть квартиру. Племянник сообщил, что он ее продает, и посоветовал дяде... подыскивать себе пансионат для престарелых.

- Так цинично, бездушно поступил со мной родной племянник, - завершил свой горестный рассказ пожилой человек. – Я позвонил сестре, рассказал, что ее сын сотворил. А она только руками развела, говорит: зачем ты с ним вообще вступал в какие-то сделки, он всегда был подлым...

Николай Иванович не понимает, как получилось, что он подписывал один договор, а в силу вступил другой:

- Квартиру я подарил, но с оговоркой, что племянник вступит в права только после моей смерти. И я это несколько раз повторил ему. У нотариуса он мне дал подписать бумаги и показал страницу, где якобы об этом написано. Но я не смог прочитать по-латышски и поверил ему, а у нотариуса спросить постеснялся: подумает, мол, что я своему племяннику не верю, неудобно как-то...

Подлог, но как это доказать?

Мы попросили юриста прокомментировать ситуацию – насколько законно действовал родственник читателя.

Изучив дарственную на квартиру, юрист Александр ВОРОНОВ сообщил, что в документе четко и ясно изложено, что со дня подписания документа племянник становится владельцем трехкомнатной квартиры своего дяди. Никаких оговорок о сроках и дополнительных обязательства в договоре не было. Родственник бессовестно обманул своего дядю...

Можно ли что-то поделать с этой бесчестной сделкой? Если не аннулировать ее, то хотя бы вписать права дарителя?

- Можно было бы возбудить иск в суде, сославшись на то, что даритель не владеет в полной мере государственным языком, а ему не дали прочитать документ на русском, и таким образом племянник добился подписи на документе путем обмана, - разъясняет юрист. – Но это не гарантирует выигрыша дела. Обычно нотариус, давая на подпись документ, у обеих сторон спрашивает: все ли они поняли и согласны ли на указанные условия? А клиент, по всей видимости, сказал, что все понял...

Также юрист указал, что очень плохо, если племянник продаст эту квартиру. Тогда уже отсудить жилье будет практически невозможно.

- Хорошо, что пенсионер хотя бы задекларирован в квартире. Никто его выгнать не сможет, даже если въедут покупатели, - говорит Александр Воронов. – Другое дело, что человеку могут создать такие условия, что он сам сбежит...

Пока же пенсионер может потребовать от племянника части денег от продажи квартиры или какую-то жилплощадь, где он сможет жить, иначе он не выдекларируется. А продать квартиру с жильцом будет очень трудно.

Что надо было сделать?

Дядя мог подарить квартиру племяннику, но - после своей смерти. Надо было у нотариуса заключить договор о содержании. Собственник квартиры, который намерен передать ее другому человеку после своей смерти, может оформить себе гарантии в юридическом порядке.

Тот, кому достанется квартира, обязуется, например, платить за нее, помогать старику по хозяйству и т. д. Все эти пункты указываются в договоре.

А главное, будущий получатель квартиры при жизни владельца не может распоряжаться его имуществом – ни продавать, ни закладывать квартиру...

Вера СТЕПНОВА