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Опрос: 75% латвийцев потратят на праздничный стол не более 150 евро

© LETA 22 декабря, 2024 18:42

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Рождество 75% населения в этом году будет праздновать с родственниками или друзьями дома за праздничным столом, потратив на него максимум 150 евро. Об этом агентство LETA информировали представители SEB banka, сославшись на проведенный опрос.

Из года в год, несмотря на различные варианты провести праздник вне дома, большинство населения Латвии предпочитает отмечать Рождество именно так. Совсем немного - всего 4% опрошенных - отправляются в путешествие, а еще 3% встретят праздник в ресторане или гостевом доме.

Праздновать дома предпочитают люди всех возрастов, а вот путешествия в праздник немного более популярны в возрастной группе от 50 до 59 лет.

Ментор SEB banka по финансовой грамотности Линда Шаблинска сообщает, что по сравнению с предыдущим годом немного возросло число тех жителей, кто попытается уложиться в 50 евро (21% опрошенных).

Судя по результатам опроса, латвийцы все чаще предпочитают ехать за елкой в лес. В этом году так поступят 29% респондентов. Каждый пятый планирует купить живую елку, еще 8% украсят елку, растущую рядом с домом, или елку в горшке. Каждый четвертый участник опроса предпочитает искусственную елку, а каждый десятый просто ее не устанавливает.

Опрос жителей Латвии по заказу SEB banka в ноябре 2024 года провело предприятие Norstat. Было опрошено 1003 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.

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