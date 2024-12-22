Опрос: 75% латвийцев потратят на праздничный стол не более 150 евро

Из года в год, несмотря на различные варианты провести праздник вне дома, большинство населения Латвии предпочитает отмечать Рождество именно так. Совсем немного - всего 4% опрошенных - отправляются в путешествие, а еще 3% встретят праздник в ресторане или гостевом доме.

Праздновать дома предпочитают люди всех возрастов, а вот путешествия в праздник немного более популярны в возрастной группе от 50 до 59 лет.

Ментор SEB banka по финансовой грамотности Линда Шаблинска сообщает, что по сравнению с предыдущим годом немного возросло число тех жителей, кто попытается уложиться в 50 евро (21% опрошенных).

Судя по результатам опроса, латвийцы все чаще предпочитают ехать за елкой в лес. В этом году так поступят 29% респондентов. Каждый пятый планирует купить живую елку, еще 8% украсят елку, растущую рядом с домом, или елку в горшке. Каждый четвертый участник опроса предпочитает искусственную елку, а каждый десятый просто ее не устанавливает.

Опрос жителей Латвии по заказу SEB banka в ноябре 2024 года провело предприятие Norstat. Было опрошено 1003 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.