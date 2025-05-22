Огромное снижение цен! Office 2021 Pro по цене менее 35 €! Обновитесь до истечения срока действия! Реклама Редакция PRESS 22 мая, 2025 08:00 Реклама

Где можно купить пожизненный офисный набор меньше чем за 36 евро или даже меньше? Просто следите за последними предложениями Keysoff. Keysoff недавно запустил предложения по компьютерному программному обеспечению. Keysoff предлагает скидки на все продукты Microsoft, от Office до операционных систем. Перестаньте платить полную цену в 299 евро за Microsoft Office 2021 Pro. Ведь после скидки вы сможете купить его всего за 35,94 евро! Передовые компьютерные инструменты иногда очень помогают в творчестве. Почему бы не попробовать их по такой доступной цене?

Office 2021 - это последнее обновление знаменитого пакета приложений Microsoft, предлагающее огромное количество улучшений и новых приложений по сравнению со всеми предыдущими версиями. В отличие от предшественника, в Office 2021 появился режим Dark Mode для снижения усталости глаз, совместная работа в реальном времени в Word, Excel и PowerPoint, а также такие расширенные функции, как XLOOKUP в Excel для динамического анализа данных и Presenter Coach в PowerPoint для улучшения навыков публичных выступлений. Office 2016 и Office 2019 лишены критических обновлений и потеряют поддержку Microsoft в октябре 2025 года. Воспользовавшись распродажей Keysoff, вы сможете обновить свой пакет программ. В противном случае вам придется потратить гораздо больше денег, чтобы получить Microsoft Office с теми же функциями, когда ваш устаревший пакет станет больше помехой, чем инструментом!" Будь вы домашний пользователь, которому нужен один ключ, или бизнес-пользователь, покупающий 5 ключей, у Keysoff найдется пакет для каждого. Если вы все еще не убеждены, посмотрите на эти невероятные цены, которые, честно говоря, слишком хороши, чтобы их упустить!

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Windows 11 Pro - это не просто обновление, это трансформация. Разработанная с учетом современных потребностей, она предлагает усовершенствованные инструменты управления, шифрование BitLocker и виртуализацию Hyper-V, необходимую для безопасного масштабирования. Благодаря акции Keysoff последняя версия Windows 11 Professional стоит всего 13,66 евро. Чем больше вы покупаете, тем больше экономите. Цены начинаются от 7,11 евро за ключ. Для предприятий оставаться на Windows 10 после истечения срока ее действия - рискованно, так как увеличивается риск подвергнуть устройства вредоносному ПО, вымогательству и кибератакам. 2025 год может показаться далеким сроком, но раннее внедрение гарантирует плавный переход. В частности, компаниям необходимо время для развертывания обновлений в командах и аппаратном обеспечении.

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