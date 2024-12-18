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Официально: в Латвии началась эпидемия гриппа

© LETA 18 декабря, 2024 17:09

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В Латвии началась эпидемия гриппа, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Данные мониторинга гриппа, "Covid-19" и других острых инфекций верхних дыхательных путей за прошлую неделю свидетельствуют о значительном росте числа случаев гриппа.

В сети амбулаторных учреждений Риги число зарегистрированных случаев гриппа за две недели выросло до 107,3 случая на 100 000 населения, что свидетельствует о превышении эпидемического порога (100 случаев на 100 000 населения).

Число случаев гриппа увеличилось и в других регионах. В Национальной микробиологической лаборатории Рижской Восточной больницы доля положительных образцов выросла с 2,9 до 10,2%.

Клинически на прошлой неделе было подтверждено 38 случаев гриппа, в основном в Риге. По одному случаю гриппа было зарегистрировано также в Юрмале и Валмиере.

ЦПКЗ напоминает, что рекомендуется прививаться от гриппа, так как его распространение может продолжаться до конца мая. Особенно вакцинация от сезонного гриппа и "Covid-19" необходима людям, которые часто и тяжело болеют острыми инфекциями верхних дыхательных путей и подвержены высокому риску осложнений.

Национальная служба здравоохранения напоминает, что во время эпидемии гриппа начиная с 19 декабря визиты семейных врачей к пациентам с гриппом на дом, если они проживают на основной территории практики врача, оплачиваются государством, а пациенты должны внести только 2,85 евро.

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