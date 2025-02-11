«Однажды Украина может стать частью России. А может и не стать»: Трамп хочет получить ресурсы при любом раскладе

Во время интервью Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить США редкоземельные металлы на 500 миллиардов долларов в качестве платы за военную помощь, которую Вашингтон оказал Киеву.

«У них есть чрезвычайно ценные земли с точки зрения редкоземельных [металлов], нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов [на Украину]», — сказал президент США.

Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Россией и Украиной.

«Они [украинцы] могут заключить соглашение, а могут и не заключить. Однажды они могут стать частью России, а могут и не стать», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста Брета Байера (ответ президента США — на отметке 23:24 аудиозаписи интервью).

Дональд Трамп сделал такое заявление за несколько дней до того, как на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии должны встретиться вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Зеленского сообщил AFP, что встреча пройдет 14 февраля. Кроме того, ожидается, что 20 февраля в Украину приедет спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог.

Дональд Трамп не впервые говорит о том, что хочет получить редкоземельные металлы из Украины в обмен на американскую помощь. Зеленский говорил, что власти в Киеве открыты к тому, чтобы вместе с западными партнерами добывать полезные ископаемые в обмен на оказываемую помощь. При этом президент Украины отмечал, что около половины месторождений редкоземельных металлов страны расположены на территориях, оккупированных Россией.