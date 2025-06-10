Очки летом: как избежать повреждений и защитить своё зрение Реклама Редакция PRESS 10 июня, 2025 14:01 Реклама

Лето — пора солнца, моря, отдыха и свободы. Но пока мы наслаждаемся тёплым сезоном, именно очки часто становятся молчаливыми жертвами. На самом деле, большинство летних повреждений очков можно легко предотвратить — если знать, как правильно за ними ухаживать. В этой статье я делюсь советами, которые помогут вам сохранить очки в отличном состоянии не только на протяжении всего лета, но и после него.

Никогда не оставляйте очки в жарком месте — особенно в автомобиле

Одна из самых распространённых ошибок — оставлять очки в машине под солнцем. Даже если они находятся в бардачке или специальном футляре, температура внутри салона может превысить +60 °C. В результате пластик деформируется, линзы трескаются, покрытия портятся, и очки теряют не только функциональность, но и внешний вид.

Что делать? Всегда берите очки с собой — не оставляйте их ни на панели, ни на сиденье. Это же касается нахождения у мангала, в сауне или возле костра — жара опасна!

Загорать в очках? Лучше не надо

Многие отдыхают на пляже, не снимая очков. Некоторые даже засыпают в них на солнце. Однако длительное воздействие солнечных лучей и жары может необратимо повредить линзы — особенно с зеркальным покрытием или пластиковыми деталями.

Что делать? Снимайте очки, убирайте их в защитный футляр и держите в тени — не в песке и не на полотенце.

Песок — главный враг очков летом

Песчинки — это мелкие абразивы, которые легко царапают линзы и оправу. Многие машинально вытирают очки полотенцем или одеждой, только усугубляя повреждения.

Правильные действия:

Сначала промойте очки под проточной водой.

Если они загрязнены кремом от солнца — используйте немного жидкого мыла.

Просушите чистой бумажной салфеткой.

Микрофибру на пляже лучше не использовать — в ней может быть песок!

Морская вода — природная, но небезопасная

Соль может повреждать металлические детали и покрытия линз. Даже если очки просто попали под брызги, их нужно обязательно промыть пресной водой.

Совет: Лучше не купаться в очках. Но если уж случилось — тщательно промойте их после.

Не ремонтируйте очки самостоятельно

Отвалилась дужка? Появились трещины? Не стоит хвататься за клей или отвёртку — самодеятельность может всё испортить.

Что делать? Обратитесь в оптику — специалисты проверят, можно ли выровнять оправу, заменить носоупоры или отполировать царапины. Но потрескавшиеся или повреждённые линзы, увы, придётся заменить.

УФ-лучи — невидимы, но опасны

Тёмные линзы — это ещё не защита. Без УФ-фильтра зрачок расширяется, и вредное излучение ещё сильнее воздействует на глаза. Поэтому важно выбирать очки с 100% UV-защитой.

Покупайте очки только в оптических салонах, где гарантированы качество, прозрачность и безопасность. Модные очки с рынка могут выглядеть красиво, но вредить зрению.

Детское зрение — ещё более уязвимо

Детские глаза чувствительнее к ультрафиолету, потому что природные защитные пигменты формируются лишь со временем. Детям особенно важны очки с крупными линзами, защищающими и от бокового света.

Не забывайте: дети быстро растут — регулярно проверяйте, подходят ли им ещё очки и правильно ли сидят.

Вывод: очки летом — и защитник, и объект защиты

Очки защищают ваше зрение от УФ-лучей и помогают хорошо видеть в любых условиях — но только если вы заботитесь и о них. Будь то солнцезащитные очки с диоптриями, «хамелеоны» или накладные модели — это инвестиция в здоровье глаз.

После активного лета полезно принести очки на «СПА-процедуру» в оптику “Fielmann” — ультразвуковую чистку, замену износившихся деталей и общую проверку состояния.

Твои очки заслуживают заботы — ведь всё лето они заботились о тебе.