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Объявлен открытый конкурс на должность генпрокурора: какие требования?

© LETA 10 января, 2025 10:02

Новости Латвии 0 комментариев

Совет юстиции в пятницу объявил открытый конкурс на должность генерального прокурора, заявления необходимо подать до 31 января, сообщили в совете.

Заявитель должен быть не моложе 40 лет, гражданином Латвии, владеющим национальным языком на высшем уровне и имеющим высшее профессиональное или академическое образование, юридическую квалификацию и степень магистра или доктора.

Требования также включают безупречную репутацию и профессиональный опыт работы, а именно - не менее пяти лет опыта работы в Конституционном суде, Верховном суде в качестве судьи международного или наднационального суда или десятилетний опыт работы в окружном суде в качестве судьи, главного прокурора районной прокуратуры или прокурора Генеральной прокуратуры, либо 15-летний опыт работы судьей или прокурором.

Также заявитель должен соответствовать требованиям Закона «О государственной тайне», чтобы получить специальное разрешение на доступ к государственной тайне.

После получения документов заявки Секретариат Совета юстиции проверит соответствие каждого заявителя заявленным требованиям. Со своей стороны, Управление по защите Конституции предоставит заключение о соответствии заявителя получению специального разрешения на доступ к государственной тайне.

Кандидаты на должность Генерального прокурора будут оцениваться на основе регламента, критериев оценки и конкурса кандидатов на должность Генерального прокурора, утвержденных Советом юстиции.

На заседание Совета юстиции будут приглашены кандидаты, соответствующие законным требованиям прокуратуры и получившие положительное заключение Управления по защите Конституции.

Совет юстиции оценит кандидатов на пост генпрокурора и выберет из них наиболее подходящего. По предложению Совета юстиции Сейм примет решение о назначении генерального прокурора.

Тендер объявлен потому, что срок полномочий нынешнего генерального прокурора Юриса Стуканса на посту генерального прокурора истекает 11 июля.

Стуканс заявил в четверг в программе Латвийского радио "Крустпункта", что как только будет объявлено о заявке, он объявит о своем решении баллотироваться или нет. 

18 июня 2020 года Сейм единогласно утвердил бывшего председателя коллегии уголовного суда Рижского окружного суда Стуканса генеральным прокурором. 

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