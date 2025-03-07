Объем грузоперевозок наземным транспортом в прошлом году сократился еще на 7,1%

В том числе автотранспортом в 2024 году перевезено 78,188 млн т грузов, что меньше на 3,1%, или 2,493 млн т по сравнению с 2023 годом.

Внутри страны было транспортировано 61,323 млн т грузов, что на 6,8% меньше, чем годом ранее, а в ходе международных грузоперевозок - 16,865 млн т грузов, что на 13,6% больше.

В ходе экспортных грузоперевозок транспортировано 4,742 млн т грузов, что на 0,5% меньше, импортные грузоперевозки сократились на 7,2%, составив 3,155 млн т, тогда как за рубежом было перевезено 8,967 млн т грузов, что на 34,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Из общего объема грузов, перевезенных автотранспортом, 78,1% грузов транспортировалось коммерческим транспортом. По сравнению с 2023 годом объем грузов в этом сегменте вырос на 2,1% и составил 61,076 млн тонн.

Железнодорожным транспортом в прошлом году было перевезено 11,095 млн т, что на 28,2%, или 4,351 млн т, меньше, чем в 2023 году.

Внутри страны железнодорожным транспортом было перевезено 1,847 млн т грузов, что на 9,9% больше, чем в 2023 году, а в ходе международных железнодорожных грузоперевозок - 9,248 млн т грузов, что меньше на 32,8%.

В том числе в ходе экспортных перевозок перевезено 1,74 млн т, что в два раза меньше, в ходе импортных - 6,792 млн тонн, что меньше на 28,1%, а при транзитных грузоперевозках перевезено 716 400 т, что на 12,7% меньше.

Через латвийские порты в прошлом году было транспортировано 6,916 млн т грузов, что на 35,2% меньше, чем в 2023 году.

В 2024 году из портов было отправлено и получено в портах 36 млн тонн грузов, что на 6,8% меньше, чем в 2023 году.

В том числе грузооборот Рижского порта составил 18,1 млн т, что на 3,9% меньше, чем годом ранее, Вентспилсского порта - 8,2 млн тонн, что на 21% меньше, Лиепайского порта - 7 млн тонн, что на 2,5% меньше, а в малых портах было перегружено 2,7 млн тонн, что на 20,7% больше.

Из портов отправлено 26,7 млн т грузов, что на 1,3% больше, чем в 2023 году. Объем отгруженных контейнерных грузов вырос на 3,9%, лесоматериалов - на 28,8%, щепы - на 40,5%. При этом отгрузка угля сократилась на 68,4%, мобильных грузов - на 8,2%, нефтепродуктов - на 1,7%, а зерна и зерновых продуктов - на 5,2%.

Вместе с тем, в прошлом году в портах получено 9,3 млн т грузов, что по сравнению с 2023 годом на 24,2% меньше. Объем выгруженных контейнерных грузов снизился на 17,6%, руды - на 74,2%, угля - на 76,6%, а мобильных грузов - на 8,1%. При этом объем нефтепродуктов вырос на 27,6%.

В Рижском аэропорту в прошлом году было получено и отправлено из порта 18,8 тыс. т грузов, что на 1,9% меньше, чем в 2023 году.