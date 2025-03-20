О чем же будет эта песня? Друг Тиммы обличил Седокову

Анна Седокова время от времени делится в социальных сетях тем, как она постепенно возвращается к жизни, пока «разговаривая на языке музыки» и работая над новой песней.

Лининьш, в свою очередь, спрашивает, о чем будет новая песня Анны.

Он также обращает внимание на важную деталь развода.

"Прошло почти три месяца с того дня... слезы многих все еще не высохли... А один человек рассказывает о маленьких шагах в своей жизни… О песнях, о том, как сильно было больно... Интересно, что мы услышим в этой новой песне?

Может быть, Анна наконец-то выразит хотя бы малейшее сочувствие родителям Яниса? Или, наконец, ответит на болезненные вопросы близких Яниса: о чем они говорили по телефону в 23:35, когда он еще был жив? Может быть, она расскажет, почему один из телефонов Яниса до сих пор не передан ни родителям, ни полиции? Почему ты, Анна, не вернула родителям личные вещи Яниса, хотя обещала?! Почему задерживалось подписание документов, чтобы Янис мог вернуться домой? Не говоря уже о том, что Анна не только не помогла оплатить похороны, но даже не пришла в морг, чтобы опознать тело Яниса.

Но самое важное: почему она игнорирует подписание документов, чтобы их с Янисом могли официально считать разведенными в Европейском союзе и Америке, а не только в Российской Федерации? Это лишает родителей и ребенка Яниса права претендовать на его наследство.

Анна не только избегает подписания, но и нанимает юристов, которые всячески затягивают дело. Ведь срок вступления в наследство в Российской Федерации составляет шесть месяцев. О чем же будет эта песня? Будет ли у этой истории счастливый конец?" - завершает пост Гатис Лининьш.

Седокова действительно планирует выпустить песню о покойном бывшем муже. «В ней будет мой ответ и моя история. В ней все. О нас, обо мне. Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала», — анонсировала она.