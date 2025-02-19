Нынешнее правительство должно пасть: Смилтенс

Он убежден, что нынешнее правительство должно пасть. Необходимо более широкое правительство, лучше представленное в Сейме.

Он также считает, что интересы Латвии должны быть представлены очно во всех форматах. Он раскритиковал планируемое удаленное участие премьер-министра Эвики Силиня в неформальной встрече лидеров ЕС в среду.

Как сообщалось, сегодня в 17 часов Силиня дистанционно примет участие в неформальной встрече европейских лидеров, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения вопросов европейской безопасности и поддержки Украины. До этого премьер-министр встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем и примет участие в заседании Совета национальной безопасности.