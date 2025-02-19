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Нынешнее правительство должно пасть: Смилтенс

© LETA 19 февраля, 2025 08:37

Новости Латвии 0 комментариев

Для Латвии вредно "заклеивать" или каким-либо образом пытаться заткнуть дыры в нынешнем правительстве, заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" депутат оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) Эдвард Смилтенс.

Он убежден, что нынешнее правительство должно пасть. Необходимо более широкое правительство, лучше представленное в Сейме.

Он также считает, что интересы Латвии должны быть представлены очно во всех форматах. Он раскритиковал планируемое удаленное участие премьер-министра Эвики Силиня в неформальной встрече лидеров ЕС в среду.

Как сообщалось, сегодня в 17 часов Силиня дистанционно примет участие в неформальной встрече европейских лидеров, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения вопросов европейской безопасности и поддержки Украины. До этого премьер-министр встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем и примет участие в заседании Совета национальной безопасности.

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ЧП и криминал 12:10

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Трамп: если Украина хочет участвовать в переговорах, ей нужно провести выборы

Важно 11:52

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Важно 11:51

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Важно 11:45

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Синоптики прогнозируют, что в эти выходные в Латвии существенных осадков не ожидается.

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Новости Латвии 11:28

Новости Латвии 0 комментариев

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Важно 11:21

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Важно 11:17

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