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Новый мост Rail Baltica протекает во время дождя

Редакция PRESS 14 марта, 2025 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

Пассажирам Центрального рынка, одной из самых оживлённых остановок Риги, предстоит столкнуться с проблемой затопления в дождливую погоду. Оказалось, что строительство нового моста, создававшегося в рамках проекта Rail Baltica, ещё не завершено, и вода не отводится должным образом, сообщает LSM+.

Остановка в туннеле под железнодорожными путями Центральной станции появилась недавно: когда завершили строительство новых путей проекта Rail Baltica, сюда переместилась остановка, находившаяся ближе к центральному рынку. Впрочем, благоустроенной эту остановку назвать трудно — две разного цвета деревянные скамейки и открытая бетонная урна. Однако рижане рады и этому.

«На старой остановке собирались бомжи. Здесь хоть я их не вижу, здесь нормальные, приличные люди», — сказала Татьяна.

«Мне эта остановка нравится. По крайне мере она гораздо удобнее, чем была та», — сказал Игорь.

Сегодня у этой новой остановки проявился серьёзный дефект — мост протёк во время дождя, вода попадала на остановку. Строительством моста занимается компания Bererix. LSM+ задал вопрос — почему новый мост протёк.

«Мы приносим извинения жителям за причиненные неудобства и призываем отнестись к данной ситуации с пониманием. Полноценные работы по изоляции и водоотведению на этом участке могут быть выполнены только на следующем этапе строительства. Строительство изначально планировалось как непрерывный процесс, при котором такая ситуация могла бы возникнуть лишь на короткий срок. Однако из-за отсутствия финансирования выполнение этих работ было приостановлено. В настоящее время ведутся переговоры о завершении данного этапа. Как только изменения в контракте будут подписаны, работы возобновятся», — ответили в строительной компании Bererix.

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