Новые санкции США против России привели к взлету цен на нефть

В то же время американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала до $78,39 за баррель, превысив рекордные значения октября.

Новые санкции США из-за войны России против Украины

В связи с продолжающейся агрессией РФ против Украины США объявили о новых санкциях в отношении российского энергетического сектора 10 января. В санкционный список в числе прочих включили "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", десятки нефтесервисных предприятий и трейдеров, которые торгуют нефтью из РФ.

Директор американского Национального экономического совета Далип Сингх назвал меры "самыми значительными", предположив, что рестрикции могут ежемесячно стоить России миллиарды долларов.

МИД России, комментируя ситуацию, заявил, что ограничения вводятся "даже ценой риска дестабилизации мировых рынков", и пообещал, что Москва ответит на санкции.